Claudia Cardinale è in una casa di riposo contro la sua volontà: il caso misterioso sull’attrice

Claudia Cardinale ha 84 anni ed è stata una delle più belle e brave attrice apprezzata nel panorama cinematografico internazionale. Negli ultimi tempi di lei si è saputo ben poco ed addirittura si è parlato di un ricovero forzato contro la sua volontà in casa di riposo.

Claudia Cardinale è in una casa di riposo contro la sua volontà

Dagospia ha lanciato l’allarme e l’indiscrezione sull’attrice ormai 84enne Claudia Cardinale: “ Si sparge sempre di più la voce che Claudia Cardinale non viva più nel suo appartamento parigino “, ha fatto sapere il sito.

Sempre secondo il sito di informazione, la Cardinale “ sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese “. La fonte dell’indiscrezione sarebbe “ una sua amica romana “, che avrebbe dato la notizia.

Il caso misterioso sull’attrice

Dunque, quello della Cardinale è diventato davvero un caso misterioso. Non ci sono state smentite né comunicazioni ufficiali sulla sua condizione di salute. Il 30 maggio scorso Claudia Cardinale aveva presenziato alla cerimonia in suo onore per l’intitolazione di una strada a La Goulette, quartiere portuale alla periferia di Tunisi.

“ Sono molto onorata perché è qui che sono nata e dove ho trascorso la mia infanzia “, aveva detto Claudia Cardinale, ringraziando la Tunisia, che nel 1957 l’aveva eletta “italiana più bella della Tunisia” a soli 19 anni.

L’attrice vive da ormai diversi anni in Francia, ma negli ultimi mesi di lei si è saputo ben poco. Sui social e sulla sua pagina ufficiale di Instagram rimane una foto, pubblicata il 16 aprile, con la scritta “Silence”, che oggi risuona con mistero e drammaticità.

