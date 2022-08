Clara Chia Martì, chi è la nuova fidanzata di Piqué: le prime foto in pubblico

Chi è la nuova fidanzata di Gerard Piqué, Clara Chia Martì: divulgate in Spagna le prime foto insieme. Secondo molte voci di corridoio, la giovane 23enne potrebbe essere la causa della rottura tra il calciatore e Shakira.

Chi è Clara Chia Martì, la nuova fidanzata di Gerard Piqué

Anche dopo la turbolenta rottura con Shakira, la vita sentimentale di Gerard Piqué resta al centro delle discussioni degli appassionati di gossip.

Il programma scandalistico Socialité, in onda su Telecinco, ha confermato le voci diffuse dai tabloid inglesi negli scorsi giorni, secondo le quali il difensore blaugrana avrebbe una misteriosa nuova fiamma, l’affascinante 23enne Clara Chia Martì. La trasmissione spagnola ha infatti divulgato con un servizio alcuni scatti, nei quali la ragazza viene vista in compagnia del calciatore. I due passeggiano in pubblico con atteggiamenti inequivocabilmente affettuosi: “Si sono scambiati coccole di fronte a tutti”.

Vita, lavoro, studi e social della nuova fiamma del difensore del Barcellona

Secondo Socialité e The Sun è proprio Clara Chia Martì la famigerata amante segreta causa dell’insanabile frattura tra Piqué e Shakira. Martì è una studentessa di comunicazione d’impresa e pubblicità in un’università di Barcellona. La ragazza lavorava come barista e cameriera per mantenersi durante gli studi, ma ha dovuto lasciare il lavoro a causa dell’attenzione mediatica attorno alla sua relazione con Piqué. Ha un profilo Instagram che, grazie alla sua fama recente, ha iniziato a raccogliere un folto pubblico: ad oggi ha superato quota 24mila follower