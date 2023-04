Circo in Cina: la fuga di due leoni semina il panico tra la folla

Da poche ore si parla dell'incidente avvenuto in Cina, dove in un circo la fuga di due leoni ha seminato il panico tra la folla.

Accaduto qualche settimana, da poche ore si parla dell’incidente avvenuto in Cina, dove in un circo la fuga di due leoni ha seminato il panico tra la folla. Notizia inizialmente “dimenticata”, fino alla pubblicazione di un video.

Tanta paura ma nessun ferito.

Cina, la fuga di due leoni dal circo spaventa gli spettatori

È accaduto circa due settimane fa, nel fine settimana. Durante una serata al circo la città di Luoyang (in Cina), nella provincia centrale di Henan, è stata il luogo di un evento inaspettato. C’era molta gente presente, pronta ad assistere allo spettacolo con gli animali ma ciò che è successo non era previsto, né prevedibile. Due leoni infatti hanno scorto un varco da cui uscire e, lasciando la loro gabbia, si sono ritrovati a pochi passi dagli spettatori. Solo che a proteggerli, in questo caso, non c’era nulla.

Attraverso foto e video è stato possibile “assistere” alla scena che tanti altri hanno vissuto in quel momento. I leoni erano in gabbia con il domatore, ubicata al centro del tendone, con attorno il pubblico. I due animali, probabilmente in cerca di protezione dalla frusta del domatore, si sono “protetti” tra le sbarre, quasi sicuramente assembate in maniera sbagliata, tanto da aver portato i due esemplari a vagare fuori dalla gabbia e ad aggirarsi tra gli spettatori, così spaventati da fuggire immediatamente.

I due leoni hanno così seminato il panico, senza però attaccare nessuno. Uno dei due si è spostato fino al parcheggio, mentre gli spettatori si allontanavano il più possibile. Per fortuna l’accaduto è stato risolto in pochissimi minuti perché, una volta “fuggiti”, gli addetti al circo si sono immediatamente prodigati per riprendere i due animali e riportarli nella loro postazione, ovvero la gabbia.

La triste – e inconsueta – vicenda non ha registrato morti e feriti, ma senza dubbio ha lasciato un ricordo indelebile nella mente dei tanti presenti.