Il Signore degli Anelli, gli Anelli del Potere: uscita, cast, trailer, regista

Buona notizia per gli appassionati del Signore degli Anelli, un successo che non passa mai di moda. Su Prime Video, a partire dal 2 settembre 2022, sarà disponibile la serie tv tratta che si rifà proprio all’universo tanto apprezzato di J.R.R. Tolkien.

Il Signore degli Anelli, gli Anelli del Potere: trama

Partendo da un momento di calma, la serie segue un gruppo di personaggi già noti che torneranno all’attenzione dei più appassionati del Signore degli Anelli.

La storia si articolerà dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor. Ad essere protagonisti non saranno solo numerosi personaggi, ma anche diversi regni caratterizzati dai paesaggi più vari. Particolare attenzione dovrà esserci per gli Harfoot, individui che appaiono allo spettatore come gli antenati spirituali degli Hobbit. C’è poi anche Galadriel, angelica presenza nel fiore della sua gioventù, la cui missione è sradicare ogni traccia del male che è costata molto vite durante la tirannia di Morgoth.

Il cast

Il cast è composto da Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, e Daniel Weyman, Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker e Sara Zwangobani.

