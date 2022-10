Christina Moser, chi era la cantante dei Krisma: causa morte, vita privata, carriera

Chi era Christina Moser, cantante e compositrice: causa morte, carriera, vita privata. Cofondatrice del duo musicale Krisma insieme al marito Maurizio Arcieri, si è spenta a Lugano all’età di 70 anni. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi era Christina Moser: causa morte della cantante dei Krisma

Christina Moser, cantante del noto duo musicale Krisma, è morta all’età di 70 anni il 13 ottobre 2022. Ne da la notizia il Corriere del Ticino, secondo il quale l’artista si è spenta dopo una lunga lotta contro una grave malattia.

Suo marito Maurizio Arcieri, l’altra metà dei Krisma, era scomparso nel 2015, all’età di 72 anni. Li ricorda il cantautore Enrico Ruggieri con un post su Facebook in cui esalta le doti artistiche del duo: “Una grande artista, con Maurizio formava una coppia geniale, erano avanti rispetto a tutto, avevano una sintonia magica e vivevano una bellissima simbiosi, non li ho mai visti se non insieme. Spero che le cose che facevano vengano riascoltate con attenzione”.

Spero che le cose che facevano vengano riascoltate con attenzione.#CristinaMoser pic.twitter.com/LYCzxKk2Du — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) October 13, 2022

Carriera, successi e vita privata della musicista

Nata a Milano il 22 maggio 1952 da una famiglia svizzera, Christina Moser conobbe suo marito Maurizio Arcieri da giovanissima, quando era già un noto esponente della musica pop anni Sessanta.

Uniti nella vita come nella musica, trovano il successo sotto il nome di Chrisma nel 1976, cantando il loro primo brano Amore al Festivalbar. Poco tempo dopo, nel 1977, cambiano nome in Krisma e pubblicano il loro primo album, Chinese Restaurant, conquistandosi un buon pubblico grazie alle loro sonorità avanguardistiche.

Nel corso degli anni il duo diventa uno dei punti di riferimento della scena new wave ed elettropop italiana, affermandosi come veri e propri pionieri del genere. Uno dei loro album più importanti è Cathode Mama, pubblicato nel 1980 e inciso in collaborazione con il celebre compositore Hans Zimmer, nel ruolo di tastierista. In carriera collaborano con molti altri artisti di spicco, tra cui i Subsonica, il compositore Vangelis e Franco Battiato.

Negli anni Novanta i Moser e Arcieri fanno il loro debutto sul piccolo schermo: il duo fonda KrismaTV e realizza diversi programmi televisivi. Dal 2009 al 2011 i Krisma diventano ospiti fissi dello show in seconda serata Chiambretti Night, su Italia 1. Dopo il ritiro dalle scene, Moser e Arcieri si godono per anni il Lago Maggiore a Castelvaccana, in provincia di Varese. Dopo la morte di Arcieri nel 2015, la cantante decide di tornare in Svizzera, a Lugano.