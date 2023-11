Grande Fratello, puntata saltata: perché e quando ritorna in onda

Grande Fratello non è andato in onda mercoledì 15 novembre con la Mediaset che ha cambiato programmazione per non perdere gli ascolti. Ecco, dunque come mai è saltata l’ultima puntata e quando ritorna in onda il Gf.

Grande Fratello, puntata saltata: perché

La puntata del Grande Fratello non è andata in onda nella serata di mercoledì 15 novembre. Infatti, a grande sorpresa in prima serata è finito su Canale 5 il film “Il Gladiatore”. Dalla casa qualche inquilino non ha reagito proprio bene. “Mi ero preparato mentalmente, ora devo scaricarmi. La carica che ci avevo messo ora si è consumata”, ha commentato Gianpiero Mughini. Probabilmente, il rinvio è dovuto al nuovo programma di Gerry Scotti Io Canto Generation che però non è andato più in onda ed rinviato al 23 novembre per non perdere gli ascolti a confronto con la Rai che sta mandando in onda le puntate del tennis in cui è impegnato Sinner. Infatti, il match tra Sinner e Djokovic su Rai 2 ha fatto registrare 2 milioni e 543 mila telespettatori, per uno share del 14,6 %.

Quando ritorna in onda

Ecco la nuova programmazione: Il Grande Fratello di Alfonso Signorini in onda il lunedì, Io canto generation condotto da Gerry Scotti in onda il mercoledì, Zelig con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada verrà trasmesso il giovedì, mentre Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti – come inizialmente previsto – andrà in onda il venerdì sera alle ore 21:20.