Juventus, il primo gol di Soulé: “Mi veniva da piangere”

L’ultima vittoria dei ragazzi di Allegri ha messo in mostra lati negativi e positivi. Tra i primi sicuramente la scarsa concentrazione durante la gara, dall’altra parte ottime risposte dalla Next Gen. A festeggiare il successo con la Juventus il giovane Matias Soulé, argentino dal talento puro.

Il 19enne ha siglato il suo primo gol in Serie A, festeggiando il traguardo con i compagni.

Matias Soulé: la Juventus ha un altro talento

Le doti di Matias Soulé non erano di certo sconosciute, anzi tra i tanti giovani bianconeri lui è uno dei migliori. Classe, eleganza e intelligenza tattica, nonostante la giovane età (appena 19 anni).

Il classe ’03 si è poco alla volta ritagliato il proprio spazio e contro la Sampdoria, in occasione della 26° giornata di Serie A, è riuscito a trovare il suo primo gol con la maglia “dei grandi”, chiudendo la sfida con il risultato di 4-2.

Visibilmente emozionato, il calciatore dell’Argentina si è lasciato andare durante una dichiarazione:

“Lo aspettavo da tanto tempo e dopo aver segnato non sapevo come festeggiare, mi veniva da piangere. Ho avuto due occasioni e una è andata bene. Ascolto tanto i consigli di Di Maria e Paredes, per me è un orgoglio allenarmi al loro fianco. Ho imparato tanto da quando sono in prima squadra, ma anche la Next Gen è stata fondamentale per la mia crescita. Allegri? Mi ha detto di stare attento alla fase difensiva e aiutare la squadra”.

Una rete cercata da diverso tempo e un minutaggio sempre più elevato. Matias Soulé sarà senza dubbio il futuro della Juventus che, forse, insieme a Fagioli e Miretti, ha già costruito il presente. La Vecchia Signora può dunque sorridere, visto che i risultati stanno arrivando nonostante le difficoltà e le giovani leve sono in prima fila per fare bene.

