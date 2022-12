Chi sono le mogli di Pelé, quante volte è stato sposato?

Chi sono le mogli di Pelé: quante volte si è sposato O Rei? La vita amorosa del più grande campione brasiliano è stata senz’altro complicata, tra le tante nozze e relazioni extraconiugali. Scopriamo qualche informazione in più sulle donne della vita del Re del calcio.

Le mogli di Pelé, chi sono e quante volte O Rei si è sposato

La vita fuori dal campo di Pelé è spesso finita al centro del gossip grazie alle sue numerose avventure amorose.

Prima della sua morte all’età di 82 anni, O Rei si è sposato per tre volte e ha avuto anche diversi amori extraconiugali, relazioni che lo hanno reso padre di ben sette figli. La prima moglie del Re del calcio era Rosemeri do Reis Cholbi, al suo fianco dal 1966 al 1982 e madre di Kelly, Edson e Jennifer. Pelé la conquista da giovanissima, dopo un corteggiamento lungo anni. Ciononostante, O Rei ha ammesso di esserle stato spesso infedele.

Lo racconta lui stesso nel documentario Netflix dedicato alla sua vita: “La mia prima moglie, la mia prima ragazza lo sapeva. Non ho mai mentito a nessuno. In tutta onestà ho avuto molte relazioni, alcune delle quali hanno avuto come conseguenza dei bambini. Ho saputo della loro esistenza soltanto molto tempo dopo”.

Dopo il divorzio da Rosemeri nel 1982, Pelé resta scapolo per diversi anni prima di risposarsi nel 1992 con Assíria Lemos Seixas, all’epoca 36enne.

Dalla loro relazione nascono i gemelli Joshua e Celeste. Oggi 62enne, la psicologa e cantante gospel restò sposata con il calciatore fino al 2008, anno in cui la coppia decide di divorziare. Anche in questo caso le cause della separazione pare siano legate alle relazioni extraconiugali di Pelé.

Il terzo matrimonio di Pelé arriva nel 2016, quando l’ex fantasista sposa Marcia Aoki, imprenditrice brasiliana di origine giapponese 56enne. Non si sa molto della loro relazione o del lavoro di Aoki che, secondo alcune fonti, lavora nel settore della distribuzione di forniture mediche.

I due si incontrano per la prima volta ad una festa a New York negli anni Ottanta. Diversi anni dopo, nel 2008, la coppia rientra in contatto ed è un colpo di fulmine. Pelé e Aoki si mettono insieme nel 2010 e restano l’uno al fianco dell’altra fino al giorno della morte del calciatore.

Gli amori fuori dal matrimonio: Lenita Kurz e Anisia Machado

Nel corso della sua vita Pelé ha avuto numerosissime amanti.

Le più note sono la giornalista brasiliana Lenita Kurz e la domestica Anisia Machado, madri di due delle sue figlie. La tresca con Lenita risale al 1968, quando il calciatore era ancora sposato con Rosemeri. Da quella notte di passione nasce Flavia do Nascimento, oggi 54enne, che Pelé accolse nella sua famiglia.

Più complessa la situazione di Anizia Machado. La loro relazione risale a ben prima delle nozze con Rosemari, nel 1963, e ha portato alla nascita di Sandra Regina Machado Nascimento.

Pelé, tuttavia, si rifiutò per molti anni di riconoscere Sandra come sua figlia. Una volta adulta, la giovane portò avanti una dura battaglia legale per ottenere il suo riconoscimento. Il tribunale brasiliano, alla fine, diede ragione a Sandra, consentendole di portare il cognome del padre.