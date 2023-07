Chi era Remi Lucidi, maestro di acrobazie sui grattacieli

Remi Lucidi era un artista di acrobazie sui grattacieli molto famoso. È morto dopo essere precipitato dal 68mo piano di un edificio in una zona residenziale di Hong Kong.

Chi era Remi Lucidi

Remi Lucidi era un artista francese, 30 anni, diventato famoso per le acrobazie sui grattacieli. Noto per le sue spericolate acrobazie sui grattacieli a livello internazionale, è morto dopo essere precipitato dal 68mo piano di un edificio in una zona residenziale di Hong Kong.