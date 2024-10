Kevin Gentilin, un giovane di soli 15 anni, è rimasto vittima di un tragico incidente stradale mentre si recava a scuola in sella alla sua Vespa a Castelfranco Veneto. L’impatto con un’auto è stato fatale, e i soccorsi giunti rapidamente sul posto non sono riusciti a salvarlo. Studente all’Istituto Agrario Sartor, Kevin era benvoluto dai compagni e dalla comunità, che ora si stringe nel dolore. Sui social, amici e familiari lo ricordano come un ragazzo solare e generoso, amato da tutti​