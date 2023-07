Eros Ramazzotti a Ferrara: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Eros Ramazzotti a Ferrara si esibisce in occasione del “Battito Infinito World Tour” nella serata del 5 luglio.

Eros Ramazzotti a Ferrara si esibisce in occasione del suo tour 2023 nella serata del 5 luglio. I biglietti sono ancora disponibili e il cantante nelle prossime settimane continua a giare le città in Italia.

Eros Ramazzotti a Ferrara: scaletta delle canzoni

Eros Ramazzotti si esibisce in concerto a Ferrara a Piazza Trento Trieste nella serata del 5 luglio 2023. “Non ho mai avuto occasione di suonare al Ferrara Summer Festival e ripartire proprio da una bella città italiana mi dà una carica in più per affrontare questa nuova leg di appuntamenti del ‘Battito Infinito World Tour’, vi aspetto a braccia aperte”. Ecco, di seguito, la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco:

Battito infinito Gli ultimi romantici Sono Dove c’è musica Quanto amore sei Un emozione per sempre Più che puoi Stella gemella Se bastasse una canzone Ritornare a ballare Magia I Belong to You (Il ritmo della passione) Sezione acustica Solo con te L’uragano Meri Terra promessa Una storia importante Adesso tu Un’altra te Fuoco nel fuoco Cose della vita Un attimo di pace Più bella cosa

I biglietti del concerto con prossime date e tappe del tour

I biglietti sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, continua con il suo tour “Battito Infinito World Tour” che lo vedrà in concerto in varie località d’Italia.