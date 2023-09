Chi era David McCallum, attore scozzese famoso per il medico legale Ducky

È venuto a mancare il 25 settembre 2023 l’attore scozzese David McCallum. Ecco chi era e perchè è diventato famoso.

Chi era David McCallum

David McCallum, classe 1933, era un attore scozzese famoso perchè interpretò l’enigmatico agente segreto americano di origine russa Illya Kuryakin nel telefilm Organizzazione U.N.C.L.E. e il medico legale Donald “Ducky” Mallard nelle serie tv Ncis: New Orleans e Ncis – Unità anticrimine.

L’attore era anche un musicista, figlio del celebre violinista David McCallum Sr. e della violoncellista Dorothy Dorman.

Quando è morto

L’attore scozzese è venuto a mancare lunedì 25 settembre all’età di 90 anni per cause naturali al Presbyterian Hospital di New York. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia. Il figlio Peter, dopo la sua morte, ha detto: “Ha sempre messo la famiglia prima di se stesso. Non vedeva l’ora di avere ogni possibilità di connettersi con i suoi nipoti e aveva un legame unico con ciascuno di loro”.

Carriera

Nella sua carriera aveva cominciato a recitare apparendo in film con “Una notte da ricordare” (sul Titanic), “La grande fuga” e “La più grande storia mai raccontata” (nel ruolo di Giuda). Ma fu “The Man From U.N.C.L.E.” (Organizzazione U.N.C.L.E.) a renderlo famoso a metà degli anni 60. La serie tv fu trasmessa per 4 stagioni dal 1964 al 1968 e gli valse due nomination agli Emmy. Ne ottenne una terza interpretando un educatore alle prese con l’alcolismo in un film drammatico della Hallmark Hall of Fame del 1969 intitolato “Teacher, Teacher”.

Oltre a questo ruolo che lo rese molto noto, nel 1975 ha recitato in una serie di fantascienza di breve durata, “The Invisible Man”, e dal 1979 al 1982 ha interpretato Steel in una serie di fantascienza britannica, “Sapphire and Steel”. Nel corso degli anni, è apparso anche come ospite in molti programmi televisivi, tra cui “Murder, She Wrote” e “Sex and the City”.

Vita privata e moglie di David McCallum

L’attore era stato sposato con l’attrice britannica Jill Ireland dal maggio 1957 fino a quando lei lo lasciò per Charles Bronson (cosa che avvenne circa un decennio dopo). McCallum risposò in un secondo momento la modella Katherine Carpenter nel 1967, sua moglie da 56 anni, che gli è stata vicino fino alla fine.

Oltre alla moglie, lascia i suoi figli Paul, Valentine e Peter, sua figlia Sophie e i suoi otto nipoti.