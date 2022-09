Chi è Tito Boeri, economista ed ex presidente Inps

Chi é Tito Boeri, ex presidente dell'Inps ed economista laureato all'Università Bocconi? Carriera e fatiche letterarie

Tito Boeri è un economista e accademico italiano, ex presidente Inps dal 24 dicembre 2014 al 16 febbraio 2019.

Chi é Tito Boeri

Tito Boeri, nato a Milano, 3 agosto 1958, è un economista e accademico italiano che è stato anche presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (dal 24 dicembre 2014 al 16 febbraio 2019). Laureato in Economia presso l’Università Bocconi di Milano, dove è anche docente, ha ottenuto il dottorato di ricerca presso la New York University.

Nel corso della sua lunga carriera da economista, ha ricoperto diversi incarichi importanti: è stato senior economist all’Ocse a Parigi e consulente della Banca mondiale, ma ha avuto incarichi anche alla Commissione europea e al Fondo monetario internazionale. Ha poi collaborato con La Stampa, collabora attualmente con la Repubblica ed è tra i fondatori del sito di economisti www.lavoce.info. Ha poi collaborato con quotidiani esteri quali il Financial Times e Le Monde.

Il festival dell’economia di Trento

Tito Boeri, a partire dal 2014, è stato scelto come direttore scientifico del Festival dell’economia di Trento. In diversi suoi interventi pubblici e pubblicazioni ha esposto la necessità di riformare il mercato del lavoro sostenendo, anche, il contratto unico a tutele crescenti.

Libri

Alcune delle fatiche letterarie più recenti di Tito Boeri sono Le riforme a costo zero. Dieci proposte per tornare a crescere (con P.

Garibaldi, 2011); Riprendiamoci lo stato. Come l’Italia può ripartire (con S. Rizzo, 2020); Sì vax. Un dialogo tra un pragmatico e un non so (con A. Spilimbergo, 2021).