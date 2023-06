Acquamarina, l’ultimo singolo di Ana Mena con Guè: testo e video

Il mondo della musica non si ferma mai. A dimostrarlo l'ultimo singolo di Ana Mena, dal titolo Acquamarina.

Appena 15 ore e più di 52.000 visualizzazioni.

Acquamarina, il testo dell’ultimo singolo di Ana Mena con Guè

Attrice e cantante spagnola, Ana Mena si è conquistata uno spazio nel panorama musicale italiano ed europeo. La 26enne ha così pubblicato il suo nuovo singolo, con l’ausilio di Guè, rapper classe ’80 che ha dato il suo contributo. Si tratta di Acquamarina.

Una canzone che si reputa nostalgica e malinconica, nonostante la presenza di un artista che fa del rap la sua filosofia. Delicatezza e dolcezza sono gli elementi principali di questo pezzo, da sentire in riva al mare, facendosi trasportare dalle onde e incantare da un tramonto estivo.

Di seguito il testo del brano:

(Ah, na-na-na-na)

Maledetta la sorte

Ci sfida ancora, uh-oh-oh, oh-oh, oh

A volte confonde

E non riesco a capire perché, uh-oh-oh, oh-oh, oh

C’è un’aria strana

Se tu mi stringi ancora

Cos’è che mi fa? Stupida verità

Nel profondo del tuo sguardo

Vedo solo la malinconia di una lacrima stesa al sole

Dannata nostalgia che mi porta sempre sulle labbra tue

Dagli occhi scende l’acqua marina

È solo l’acqua marina, è solo l’acqua marina e credo

Che ci lascerà solo un’altra amara sensazione che non so nascondere

Non lo nascondo

Nel blu profondo (Splash)

L’ho detto, l’ho fatto (G-U-È)

Acqua e sale sulle labbra (Yeah)

Le tue orme sulla sabbia (Uoh)

I tuoi occhi, coralli, smeraldi, cristalli

Puoi calmare questa rabbia (Ah)

Una sfumatura azzurra (Ah-ah)

Ricordi quanto eravamo vicini?

Il segno dell’abbronzatura (Wow)

Che rimane sotto al tuo bikini

Di un estate (Ah) resta solo (Ah)

Un tattoo (Ah) sul costato (Ah-ah)

Lacrima che si confonde (Yeah)

Se ci bagnano le onde (Ciao)

C’è un’aria strana

Se tu mi stringi ancora

Cos’è che mi fa? Stupida verità

Nel profondo del tuo sguardo

Vedo solo la malinconia di una lacrima stesa al sole

Dannata nostalgia che mi porta sempre sulle labbra tue

Dagli occhi scende l’acqua marina

È solo l’acqua marina, è solo l’acqua marina e credo

Che ci lascerà solo un’altra amara sensazione che non so nascondere

E se ti vedo, stiamo bruciando, uoh-oh-oh-oh

L’abbiamo detto, l’abbiamo fatto

Ed ho perso la testa ogni volta che

Mi hai detto: “Resta”, mentre nel tuo sguardo

Vedevo solo la malinconia di una lacrima stesa al sole

Dannata nostalgia che mi porta sempre sulle labbra tue

Dagli occhi scende l’acqua marina

È solo l’acqua marina, è solo l’acqua marina e credo

Che ci lascerà solo un’altra amara sensazione che non so nascondere

Il video della canzone