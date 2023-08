Zhanna Samsonova, chi era l’influencer delle ricette vegane

Chi era Zhanna Samsonova, influencer russa famosa sui social per le sue ricette a base di frutta esotica e cibi crudi? Carriera e social

Zhanna Samsonova era una influencer russa famosa sui social per le sue ricette a base di frutta esotica e cibi crudi. È venuta a mancare all’età di 39 anni e le cause del decesso non sono ancora state rese note.

Zhanna Samsonova, chi era l’influencer conosciuta come vegana

Zhanna Samsonova era una influencer russa famosa sui social per le sue ricette a base di frutta esotica e cibi crudi. È venuta a mancare all’età di 39 anni e secondo quanto scritto dal quotidiano inglese Daily Mail la ragazza potrebbe essere morta di fame. Samsonova era diventata famosa per i suoi video dove promuoveva con i suoi fan ricette vegane e negli ultimi mesi sarebbe passata ad un regime alimentare ancora più restrittivo. Tale dieta così povera di nutrienti, secondo le prime notizie, avrebbe contribuito alla sua morte.

Dove è morta

Il decesso della donna pare essersi verificato in Malesia, dove viveva con una dieta a base di frutta esotica. Sulla sua morte, però, è ancora giallo sulle cause. “È morta di fame”, sostiene una sua amica, mentre la madre parla di “un’infezione simile al colera” aumentata dalla “condizione esausta del corpo”.

L’attività di influencer

La influencer russa era particolarmente nota anche su TikTok, ma gestiva anche pagine Facebook e Instagram con lo pseudonimo di Zhanna D’Art e rawveganfoodchef.