Chi è Federico Dainese, tronista di Uomini e Donne: età, lavoro, sport

Federico Dainese è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi, che dovrebbe riprendere a settembre, è pronto a fornire al pubblico di Mediaset nuove storie.

Chi è Federico Dainese

Federico Dainese, nato a Genova sotto il segno del Capricorno il 5 gennaio del 1997, è il nuovo tronista di Uomini e Donne scelto da Maria De Filippi per il programma di intrattenimento di Canale 5. Il ragazzo in realtà, per il pubblico che segue la trasmissione, è una vecchia conoscenza già nota al pubblico.

Nella scorsa edizione del programma, infatti, è stato un corteggiatore di Veronica Rimondi, che alla fine del percorso aveva però scelto Matteo Farnea. Di professione è un odontotecnico e lavora assieme al padre, il suo capo.

La presentazione al pubblico

Dopo aver ricevuto la nomina di tronista di Uomini e Donne, Federico Dainese si è presentato ai telespettatori anche con un video sui social. “Sono Federico, ho 25 anni e vengo da Genova – ha raccontato nel video di presentazione pubblicato sui canali social della trasmissione – e sono odontotecnico.

Sul lavoro collaboro con mio papà, il mio capo, che è molto severo, ma so di essere molto bravo anche se lui non me lo dice mai. Sono il cocco di mamma, amo mangiare e gioco a pallanuoto. A tal proposito ho vinto uno scudetto con la mia squadra, che è come una famiglia”. Riguardo poi al suo rapporto con le donne, ha poi fatto sapere che “con le donne divento un sottone.

Quando mi innamoro, quando mi piace una persona do tutto. Spero di trovare una donna per quello che sono e non per quello che ho e faccio.”