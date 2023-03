Josh Popper, chi è il pugile fidanzato di Madonna

Chi è il nuovo fidanzato di Madonna, Josh Popper? Secondo il Daily Mail, la Regina del Pop ha una nuova, giovane fiamma: cosa sappiamo di lui? Pugile e maestro di boxe, Popper allena uno dei figli della cantautrice.

Chi è Josh Popper, nuovo fidanzato di Madonna: tutto sul maestro di boxe

Un articolo del Daily Mail segnala una grande novità nella vita sentimentale di Madonna, l’immortale Regina del Pop impegnata nel 2023 con il suo Celebration Tour per i suoi 40 anni di carriera. Secondo il quotidiano britannico, la celebre cantautrice 66enne avrebbe un nuovo giovane e aitante fidanzato, il pugile Josh Popper. Di chi si tratta esattamente?

View this post on Instagram A post shared by Henry Deleon (@deleonphotographyy)

Popper ha 29 anni ed è un noto insegnante di boxe di New York, nella palestra Bredwinners frequentata proprio dal figlio di Madonna. Ha un profilo Instagram che conta oltre 6500 follower. Si sa poco circa la vita privata e professionale del pugile, che di recente ha provato a sfondare nel mondo della televisione. In passato, infatti, ha partecipato al reality show americano Summer House, ospite della sua ex fiamma Sam Feher. Josh e Madonna sono stati visti insieme per la prima volta in alcune storie sul profilo Instagram della cantante, in cui è apparsa prima abbracciata ad un sacco da boxe e poi al fianco del pugile. “La maggior parte delle donne viene demolita…” -scrive la popstar- “…In una cultura guidata dagli uomini”.

View this post on Instagram A post shared by Madonna Revolution (@madonnarevolution)

Le giovani fiamme della popstar

Non è la prima volta che Madonna si invaghisce di un uomo più giovane di lei. In passato è stata legata per quattro anni al ballerino 26enne Ahlamalik Williams. I due si allontanarono a causa dei troppi impegni lavorativi della cantante, frutto di grosse difficoltà per la coppia. Più di recente Madonna ha avuto una relazione durata cinque mesi con Andrew Darnell, modello 23enne in cerca della giusta occasione per sfondare come attore.