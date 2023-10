Chi è Raffaele di Mauro, candidato sindaco del centrodestra a Foggia

Raffaele Di Mauro, un passato nelle fila giovanili di Forza Italia, guida la coalizione del centrodestra unito a Foggia.

Chi è Raffaele di Mauro

Raffaele Di Mauro, un passato nelle fila di Forza Italia, guida la coalizione del centrodestra unito a Foggia, dove si è candidato come sindaco. Di Mauro, che sfida Episcopo del “campo largo” di centrosinistra, è sostenuto da cinque liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Prima Foggia, Nuovo Psi- liberali riformisti, e Lista Di Mauro sindaco – Noi moderati per Foggia.

Lavoro e candidatura

Di professione avvocato, ha 41 anni ed è coordinatore provinciale di Forza Italia Foggia. Anche capogruppo del partito in Consiglio comunale nella maggioranza di Franco Landella fino alla fine anticipata dell’esperienza amministrativa, il nome di Di Mauro ha prevalso come candidato sindaco su altri nomi proposti dalla coalizione.

Alle ultime elezioni Politiche era stato anche candidato alla Camera dei Deputati.

Le idee per Foggia

Durante un comizio in una piazza di Foggia, Di Mauro ha rimarcato i suoi cinque punti principali per la cresciuta della città: sicurezza, legalità, bellezza, sviluppo economico e connessione alla base del “Patto per Foggia” della coalizione di centrodestra. Nel corso della campagna elettorale si è detto fiero della “operazione di rinnovamento totale all’interno del centrodestra”.