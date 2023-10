Chi è Maria Aida Episcopo, candidata sindaca del fronte progressista a Foggia

Maria Aida Episcopo, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, è la candidata sindaca di Foggia per il fronte progressista.

Chi è Maria Aida Episcopo

Maria Aida Episcopo, dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, è la candidata sindaca di Foggia per il fronte progressista. La donna ha un profilo civico e rappresenta, appunto, il campo largo progressista che vuole provare a sconfiggere il centrodestra. E’ stata proposta dal M5S ed è anche considerata molto vicina al suo leader Giuseppe Conte che l’ha sostenuta molto anche durante la campagna elettorale. Nata a Foggia il 31 marzo 1963, ha una Laurea in Pedagogia ottenuta presso l’Università di Napoli e una laurea in Scienze Politiche, conseguita all’Università degli Studi di Bari.

Da chi è sostenuta

Maria Aida Episcopo è sostenuta anche dal M5s, Pd, Italia Viva e Azione. Nello specifico ha il sostegno di molte forze anche civiche (Comunità Politica per Foggia, CON Foggia, Italia del Meridione Foggia, Movimento 5 Stelle, Nessuno Escluso, Noi Popolari, Partito Democratico, Popolari per Foggia, Riscossa Civile, Senso Civico, Partito Socialista Italiano, Europa Verde) e Tempi Nuovi (Popolari Uniti, Italia Viva, Azione). Una coalizione larghissima, che rappresenta un po’ un unicum nazionale, anche un po’ un banco di prova per altri territori italiani.

Quando si vota

I seggi saranno aperti domenica e lunedì, 22 e 23 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì.