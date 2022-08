Chi è Nuccio di Paola, candidato governatore M5S alle regionali in Sicilia

Dopo la rottura del “campo largo” formato da M5S e Partito Democratico in Sicilia, il Movimento cinque stelle ha deciso di candidare alle elezioni regionali siciliane (che si svolgeranno il 25 settembre, assieme alle elezioni politiche) il proprio esponente Nuccio Di Paola. Già consigliere regionale nella legislatura uscente, è molto vicino al plenipotenziario del M5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri.

Di Paola se la vedrà soprattutto con Renato Schifani, candidato di centrodestra per le regionali siciliane e favorito per il dopo-Musumeci.

Nuccio Di Paola, nato a Gela e classe 1982, è il candidato del Movimento cinque stelle alle regionali siciliane in programma il 25 settembre (in contemporanea alle elezioni politiche). Sposato con Alessandra e papà di Flavio, ha 40 anni e viene da una esperienza da consigliere regionale all’Ars. Negli ultimi cinque anni è stato

Nuccio Di Paola è un attivista grillino di lungo corso, ora pronto a mettersi in gioco nella campagna elettorale per le regionali siciliane.

Nel suo percorso di attivismo, in particolare, ha promosso e partecipato alle battaglie “No Oil tour” e “No TrivDay” per contrastare nuove trivelle. Nel 2015, per un breve periodo, è stato assessore ai Lavori pubblici a Gela durante il periodo in cui il M5s era riuscito ad andare al governo della città.