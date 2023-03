Naufragio Calabria, Salvini all’attacco dei giornali e dell’opposizione: “Vergognoso e volgare”

Naufragio Calabria, Salvini ha tenuto una conferenza stampa attaccando duramente sia i giornalisti sia l’opposizioni che hanno criticato le istituzione del governo Meloni. Ecco le parole del vice premier. Dalla Schlein arriva la richiesta di dimissioni del ministro dell’Interno Mattei Piantedosi. “Parole indegne e disumane, mi unisco a chi chiede le sue dimissioni”, ha dichiarato la nuova segretaria del Pd.

Naufragio Calabria, Salvini all’attacco dei giornali e dell’opposizione

Matteo Salvini in conferenza stampa alla Fondazione Luigi Einaudi si è scagliato contro i giornali della “sinistra” e l’opposizione che nelle ultime ore ha attaccato le istituzioni sul naufragio della Calabria. La nuova segretaria del PD Elly Schlein ha commentato il tragico naufragio di migranti in Calabria, criticando aspramente il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La Schlein ha richiesto le dimissioni del Ministro insieme al deputato Riccardo Magi di +Europa, Filiberto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra, e Alfonso Colucci del Movimento 5 Stelle. In particolare, la neosegretaria ha contestato le parole di Piantedosi “apparse a tutta Italia indegne, disumane e inadeguate al ruolo ricoperto”.

Le parole in conferenza stampa: “Vergognoso e volgare”

Ecco cosa ha detto il leader della Lega in conferenza stampa: “Quando la politica e il giornalismo si presta a fare inchiesta e tira in ballo pezzi di stato ne va in mezzo l’Italia. Se si insultano il sacrificio e la generosità delle 10200 uomini e donne della Guardia Costiera io non ci sto. Se si titola che la Guardia Costiera ha fatto morire o ha lasciato morire i migranti commette uno scempio vergognoso. Quando si attaccano uomini e donne che rischiano la vita in mare per gli altri è volgare. I giornalisti dovrebbero studiarsi i dossier prima di fare domande. È volgare”, sono state le parole di Salvini.

