Chi è Noor, la giovanissima cantante da TikTok a Sanremo Giovani 2022

Chi è Noor: giovanissima e la musica come passione. le origini non sono italiane, ma vive oggi nelle Marche. Ha iniziato ad esibirsi semplicemente nei filmati sulla piattaforma di TikTok. Poi, sono arrivate delle occasioni.

Chi è Noor, la giovanissima cantante

NOOR è il nome d’arte di Noor Amelie Mocchi, una giovanissima cantante. Classe 2004, vive a Urbino, nelle Marche. Amelie studia al liceo classico e nella scuola di musica locale. Le origine come spiega lei stessa sono straniere.

“Mia madre e io siamo nate in Kirghizistan, in Asia centrale, vicino il Kazakistan, mentre mio padre è di Bergamo. Sono cresciuta tra queste culture e questo influenza la mia musica. Forse la musica è un collante tra queste parti di me un po’ diverse. Quando sono in Kurdistan mi manca Bergamo e viceversa, quindi la musica mi aiuta a sentire meno queste mancanze”.

NOOR significa “luce” ed è il modo migliore per poterla descrivere: “quando canto è come se accendessi la luce del mio corpo, la mia voce è l’interruttore di questa magia che mi porta lontano”, racconta L’artista.

Da TikTok a Sanremo Giovani 2022

L’esperienza c’è, nonostante la giovanissima età. Il suo trampolino di lancio è stata la piattaforma di Tik Tok. Nel 2021 è una delle protagoniste della serie Rai “Tu non sai chi sono io”, a marzo 2021 pubblica il singolo “Respiro”, a maggio 2021 “A quando”, attualmente in sala di registrazione per la scrittura del suo primo album. Noor si è aggiunta ai finalisti di Sanremo Giovani 2022.

LEGGI ANCHE: Ballando con le Stelle, sabato 10 dicembre non va in onda: il motivo ed ecco quando torna