Norvegia, valanga ha travolto un gruppo di escursionisti italiani: si registra un morto

Norvegia, valanga nel nord del Paese ha travolto un gruppo di escursionisti italiani. Inoltre, nella regione – riferiscono i media – si sono registrate valanghe anche in altre tre zone del Nord-Troms, con un bilancio complessivo di quattro morti.

Norvegia, valanga ha travolto un gruppo di escursionisti italiani

Un gruppo di escursionisti italiani è stato travolto da una delle quattro valanghe che si sono abbattute nel nord della Norvegia. La conferma è arrivata dalla Farnesina. Si tratta di 5 persone provenienti dal Vicentino. Fanno parte di un gruppo più numeroso di 8 italiani, tutti del vicentino, ma tre di loro non hanno partecipato all’escursione, stanno bene e sono in hotel. “La guida del gruppo – dicono dal ministero degli Esteri – con la quale abbiamo pure parlato, sembra avere riportato una contusione frontale ed è in stato confusionale, non riuscendo a rispondere in maniera logica alle nostre domande”.

Anche il governatore del Veneto Luca Zaia ha riportato la notizia su suoi social: “Un gruppo di cinque alpinisti vicentini è rimasto coinvolto in una delle valanghe che si sono abbattute in #Norvegia. Secondo le informazioni attualmente disponibili uno di loro è morto, un altro è gravemente ferito e uno ha ferite moderate. Gli ultimi due scialpinisti sono illesi. Alcuni partecipanti all’escursione avevano gli zaini con airbag, che hanno consentito di rimanere in superficie nel momento in cui sono stati colpiti, mentre altri sono stati travolti in pieno dalla massa di neve. Sto seguendo quanto accaduto, in contatto costante con le strutture della #Farnesina”.

Si registra un morto

Purtroppo, come comunicato anche da Zaia, si è registrato un morto tra gli escursionisti. Un ferito sarebbe in condizioni definite critiche ma comunque apparentemente cosciente all’ospedale di Tromso. “Cinque persone di origine straniera erano in escursione nella zona. Possiamo confermare che una persona è morta”, ha detto in conferenza stampa Morten Pettersen, della polizia di Troms.

LEGGI ANCHE: Friuli e lotta alla guerra, così si riorganizza la galassia “antisistema