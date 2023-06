Chi è Monsignor Rino Fisichella, arcivescovo e teologo: studi, evangelizzazione, incarichi

Monsignor Rino Fisichella, all'anagrafe Salvatore, è un arcivescovo cattolico e teologo italiano, ex cappellano della Camera dei Deputati

Monsignor Rino Fisichella, all’anagrafe Salvatore, è un arcivescovo cattolico e teologo italiano

Chi è Monsignor Rino Fisichella

Rino Fisichella, all’anagrafe Salvatore, è un arcivescovo cattolico e teologo italiano, dal 5 giugno 2022 con un importante incarico da pro-prefetto della sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’evangelizzazione. Nato il 25 agosto 1951 a Codogno, attualmente ha 71 anni.

Studi di Monsignor Rino Fisichella

Fisichella da giovane ha frequentato il liceo classico al collegio San Francesco dei padri barnabiti di Lodi e successivamente ha frequentato la Pontificia Università Gregoriana, dove ha ottenuto la laurea in teologia.Il 13 marzo 1976 è ordinato presbitero, nella chiesa dei Santi Protomartiri Romani, dal cardinale Ugo Poletti per la diocesi di Roma. Ha insegnato teologia fondamentale alla Pontificia Università Gregoriana, fino al 2010, ed è stato anche consultore della congregazione per la dottrina della fede.

Cappellano della Camera dei deputati

Nel 1994 ottiene il titolo di cappellano di Sua Santità. Dal 1995 al 2010 è vicario-rettore della chiesa di San Gregorio Nazianzeno, fungendo così da cappellano della Camera dei deputati.

Promotore della nuova evangelizzazione

Il 30 giugno 2010 è nominato primo presidente del Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. In tale data lascia il rettorato della Lateranense e la cattedra di teologia fondamentale e cristologia presso la Facoltà di diritto civile.