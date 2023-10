Chi è Max Verstappen: fidanzata, vita privata, origini, carriera

Max Verstappen è un pilota di Formula 1, che ha vinto il campionato del mondo nel 2021 dopo uno scontro sportivo all’ultima gara con Lewis Hamilton.

Chi è Max Verstappen

Max Emilian Verstappen è un pilota italiano che nasce il 30 settembre 1997 sotto il segno della Bilancia a Hasselt, in Olanda. La sua passione per le auto la prese dal padre Jos (ex pilota di Formula 1) e dalla madre Sophie che in passato ha gareggiato nei kart. Anche la mamma Sophie, quindi, è stata una pilotessa di successo. Nel 2005 Max ha iniziato a fare sul serio prendendo parte al suo primo campionato, il Mini campionato belga, dove ha vinto tutte le 21 gare. Il suo debutto sulle monoposto è stato nel primo Florida Winter Series, ma il team olandese Van Amersfoort Racing lo opziona per partecipare al campionato europeo di Formula 3 2014. Nell’agosto 2014 è stato annunciato il suo approdo alla Scuderia Toro Rosso per il 2015, diventando così il più giovane pilota di Formula Uno della storia.

Esordio in Formula 1

Il campione del mondo in carica, quindi, approdò in Formula 1 nel 2014 a bordo della Toro Rosso per poi passare alla Red Bull iniziando a raccogliere i primi successi. Il suo comportamento in pista ha provocato diverse polemiche ma nel 2021 è riuscito ad agguantare il suo primo mondiale contro Lewis Hamilton.

Campionati del mondo

Max Verstappen è un pilota automobilistico attivo in Formula 1 con la Red Bull. Con questa scuderia si è laureato campione del mondo sia nel 2021 che nel 2022, e anche nel 2023 è in procinto di vincere il suo terzo titolo mondiale.

Chi è la fidanzata del pilota?

Il campione di Formula 1 dopo la vittoria del campionato del mondo si è lasciato andare ai festeggiamenti sia nella sua scuderia sia con la propria fidanzata. La fidanzata del pilota è Kelly Piquet ed è una modella brasiliana, blogger, editorialista e media social manager. Prima di incontrare Max aveva già avuto una figlia, Penelope, avuta da una precedente relazione con il pilota russo Daniil Kvyat. I due compaiono con alcune foto anche sui social.