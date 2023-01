Chi è Mauro Mazza: età, carriera giornalistica, Covid

Mauro Mazza è un giornalista classe 1955, ex direttore di Rai 1, che sarà ospite del programma Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone.

Mauro Mazza è un giornalista, in passato ex direttore di Rai1. Nato a Roma il 18 agosto 1955, era arrivato all’ammiraglia di Viale Mazzini dal mondo del giornalismo e ha avuto anche modo di lavorare a stretto contatto anche con l’ex direttore del Foglio Giuliano Ferrara con cui ha collaborato per una striscia quotidiana.

Giornalista professionista dal 1979, nei primi anni di carriera ha lavorato per il Secolo d’Italia e per l’agenzia Adnkronos, collaborando anche con emittenti radio e tv private. In Rai, ha lavorato come radiocronista per le partite di calcio della Lazio, ma anche per Teleroma 56 e per Radio Dimensione Suono.

Il Covid e la terapia intensiva

Mauro Mazza ha avuto il Covid, e ha raccontato di essere stato salvato dai medici. A Domenica In durante una ospitata, il giornalista Mazza ha raccontato in parte come ha vissuto la malattia del Covid. “Io ero positivo da una settimana, insieme a mia moglie, ma avevamo pochi sintomi.

Poi il fattaccio: un attacco di tosse e mi è mancato il respiro. Allora abbiamo chiamato l’ambulanza. In due ore ero in terapia intensiva”. Arrivato in ospedale è stato intubato, mentre le condizioni della moglie erano meno gravi.