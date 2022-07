Chi è Mariolina Castellone, capogruppo M5S al Senato: lavoro e carriera

Mariolina Castellone, medico, è la capogruppo al Senato del Movimento cinque stelle nota anche per la sua vicinanza a Giuseppe Conte. Vediamo meglio chi è.

Chi è Mariolina Castellone

Mariolina Castellone, classe 1975, è la capogruppo al Senato del Movimento cinque stelle. Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Napoli Federico II nel 2000, ha poi ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Oncologia ed Endocrinologia molecolare. Dal 2002 al 2005 ha lavorato come visiting scientist, in Oncologia Molecolare, presso il laboratorio di Silvio Gutkind, Oral and Pharyngeal Cancer Branch, al National Institute of Dental and Craniofacial Research, dei National Istitutes of Health di Bethesda negli Stati Uniti.

Dal 2006 è ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche all’Istituto di Endocrinologia ed Oncologia Sperimentale (IEOS) di Napoli e ha ricevuto diversi riconoscimenti scientifici.

Carriera politica nel M5s

Mariolina Castellone è attualmente capogruppo al Senato per il Movimento cinque stelle. Alle elezioni politiche del 2018 viene eletta al Senato della Repubblica, e dal 21 giugno 2018 è membro della 12ª commissione permanente Igiene e Sanità. Dal 3 luglio 2018 ricopre il ruolo di vicepresidente del gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle al Senato sotto il governo Conte e dal 4 novembre 2021 è capogruppo al Senato per il Movimento cinque stelle.