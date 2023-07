Manuela Moreno è la giornalista professionista volto del Tg2 Post. Molto amata dal pubblico, è stata corrispondente negli Stati Uniti, ha curato numerose rubriche e per anni ha fatto parte del team del Tg1 e del Tg2.

Nell’estate del 2023, è stata selezionata dalla Rai per la conduzione del programma Filorosso, trasmissione di informazione e approfondimento che in estate sostituisce Cartabianca.

Chi è Manuela Moreno

Manuela Moreno nasce a Roma l’11 luglio 1966 (adesso ha 55 anni). Appassionata di sport, pratica pattinaggio a livello agonistico fin da bambina. Si tratta di un’attività che la futura giornalista spera di far diventare la propria professione. È per questo che si iscrive all’ISEF, Istituto Superiore di Educazione Fisica, con l’intento di intraprendere la carriera di insegnante di ginnastica. Tuttavia, a causa di un brutto infortunio è costretta a cambiare strada. Così, imbocca il cammino per diventare giornalista.

L’approdo in Rai

Dopo aver lavorato per alcuni emittenti locali, Manuela Moreno viene assunta dalla Rai nel 1992. Fa parte del team del Tg1 per dieci anni, nel quale cura le rubriche Italia Sera e Prima di tutto. E successivamente raggiunge il telegiornale della seconda rete, presso cui si occupa di curare i contenuti della redazione Cultura e Spettacolo, per poi dedicarsi all’Estero. La giornalista conduce l’edizione del mattino, ma anche le rubriche Costume e Società, TG2 Salute e TG2 Puntoit.

corrispondente dagli Stati Uniti, luogo in cui segue importanti avvenimenti: dall’elezione del sindaco di New York Bill De Blasio, alla campagna elettorale di Donald Trump. Nel frattempo riesce a raccontare eventi rilevanti di cronaca internazionale. Approfondisce le condizioni dei migranti al confine con il Canada e con il Messico, si reca a Lampedusa e sull’isola di Lesbo, essendo testimone anche di diversi attentati terroristici avvenuti in Francia e in Germania. Successivamente, passa alla conduzione dell’edizione delle 13:00, e infine a quella della prima serata. Nel 2013 diventadagliluogo in cui segue importanti avvenimenti: dall’elezione del sindaco di New York Bill De Blasio, alla. Nel frattempo riesce a raccontare eventi rilevanti di cronaca internazionale. Approfondisce le condizioni dei migranti al confine con il Canada e con il Messico, si reca a Lampedusa e sull’isola di Lesbo, essendo testimone anche di diversi attentati terroristici avvenuti in Francia e in Germania.

È così che conquista, passo dopo passo, la stima dei telespettatori di Rai Due. E presto diventa la conduttrice di TG2 Post, il programma di approfondimento del fatto del giorno. “All’inizio avevamo difficoltà a trovare gli ospiti – ha rivelato Moreno – mentre ora non sappiamo più dove metterli, vogliono venire tutti in redazione”.

La vita privata della giornalista

Manuela Moreno mantiene il massimo riserbo rispetto alla propria vita privata. Nel 2020 però ha svelato nell’ambito di un’intervista che ha una relazione stabile con un uomo che vive in una regione del Nord Italia, con il quale ha superato brillantemente il periodo di lockdown.

Manuela Moreno, chi è il marito