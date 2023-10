Chi è Manuela Boselli a “Diario del Giorno”: carriera, tv, Mediaset

Manuela Boselli è la giornalista che sostituirà Andrea Giambruno nella conduzione “Diario del Giorno” . Sostituirà almeno per una settimana l’ex compagno di Giorgia Meloni dopo l’imbarazzante fuorionda che lo ha coinvolto.

Chi è Manuela Boselli

Manuela Boselli, conduttrice temporanea di “Diario del giorno”, è nata a Parma il 5 settembre 1984 e lavora per Mediaset dal 2015. Giornalista professionista, si è laureata in Scienze della comunicazione presso l’ Università di Parma. Giornalista professionista dal 2012, ha iniziato la sua carriera da giornalista nel settembre 2003 a Tv Parma, dove è rimasta fino al 2015. Qui conduce il Tg e diverse trasmissioni, anche dedicate al calcio. Nel 2008’09 lavora poi a Sat 2000 e conduce degli speciali sul Palio di Parma ed è ideatrice di uno speciale televisivo su un incontro nazionale di formazione intitolato Smettila di crederci.

Il passaggio a Rete 4

A maggio 2015 Manuela Boselli passa a Mediaset. Qui Conduce Il Tg di informazione Mediaset Premium News, in onda su Mediaset Premium e su Italia 2. Nel gennaio 2016, poi, entra a far parte della redazione di Tgcom24, dove conduce il Tg. È nel tg4 da giugno 2018 e da quel momento è diventata un volto Mediaset sempre più apprezzato all’interno dell’azienda.

La conduzione del programma “Diario del Giorno”

Secondo fonti LaPresse, Andrea Giambruno non sarà alla conduzione della trasmissione di Rete4 “Diario del giorno” sia oggi che per tutto il resto della prossima settimana, notizia che è stata confermata anche da Mediaset. Come anche nella giornata di ieri, alle 15:30, e il giornalista, sarà quindi sostituito alla conduzione da Manuela Boselli.