Chi è l’uomo che si è trasformato in un pastore scozzese: “Ho avverato il mio sogno”

Chi è l’uomo che si è trasformato in un pastore scozzese: incredibile vicenda che ha visto protagonista una persona che spendendo tantissimi soldi ha realizzato il suo sogno di diventare un cane particolare.

Un uomo di origini giapponese si è trasformato in un cane, in particolare in un pastore scozzese. L’uomo ha speso oltre 14mila dollari (12.730 euro) per un costume. Zeppet è l’azienda che ha prodotto e fornito il particolare costume, facendo sapere che ci sono voluti 40 giorni: “Riproduce l’aspetto di un vero cane che cammina su quattro zampe“, ha detto il portavoce dell’azienda a news.com.au.

“Ho avverato il mio sogno”

“Volevo essere un animale, quindi sono diventato un rough collie”: è la didascalia del canale Youtube dell’uomo che ha dichiarato di aver esaudito finalmente il suo desiderio. “Ricordo di aver scritto durante le elementari che volevo essere un cane”, racconta l’uomo. “I miei amici e la mia famiglia sono sembrati molto sorpresi di apprendere che sono diventato un animale”, ha aggiunto l’uomo sul suo canale Youtube. Inoltre, l’uomo ha caricato un video di se stesso che si avventura in pubblico come cane per la prima volta. Il filmato è diventato virale raggiungendo 1,7 milioni di visualizzazioni.

