Chi è Luigi Galluzzo, giornalista a “Diario del Giorno” su Rete 4

Luigi Galluzzo è un giornalista che sostituisce Andrea Giambruno nella trasmissione “Diario del Giorno”. Ecco chi è. Anche se molti telespettatori lo conoscono poco, è un volto con grande esperienza a Mediaset.

Un cambio alla conduzione, almeno temporaneamente, è stato deciso da Mediaset dopo che sono stati diffusi da Striscia la Notizia degli audio imbarazzanti dell’ex compagno della premier.

Il giornalista Luigi Galluzzo è nato in Sicilia, ma è resifente a Roma. Laureato in Lettere all’Università La Sapienza, ha iniziato la sua carriera lavorando per otto anni a Teleacras, emittente televisiva siciliana. Qui è rimasto dal 1984 al 1992, prima di entrare a far parte del Gruppo Mediaset nel 1996. A Mediaset ha condotto il telegiornale sia per Italia 1 (Studio Aperto) che per Rete 4 (Tg4), ma negli anni di permanenza nell’azienda è stato volto del programma Shampoo su Tgcom24. Giornalista parlamentare, ha svolto anche il ruolo di inviato.

Diario del Giorno Su Rete 4

Luigi Galluzzo, il 20 di ottobre, ha sostituito Andrea Giambruno nella trasmissione “Diario del Giorno”.

Libri

Nella sua carriera c’è spazio anche per la scrittura e una delle sue opere più recenti è L’estate di Sicari, uscito a ottobre 2023 ed edito da Laurana Editore.