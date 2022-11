Chi è Lia Capizzi, giornalista de “La domenica Sportiva”

Lia Capizzi è una giornalista sportiva, opinionista de “La domenica sportiva” su Rai 1.

Chi è Lia Capizzi

Lia Capizzi è una giornalista sportiva, classe 1972, nata in provincia di Padova. Da giovane ha conseguito la maturità classica nel 1991 e i suoi primi passi li ha fatti nel mondo radiofonico. Nel 1994, le fu proposto di entrare in pianta stabile nel mondo della radio come giornalista di TMC a Milano che decise di accettare abbandonando la carriera universitaria.

Successivamente lavorò per Radio 105 e Radio Monte Carlo come giornalista praticante dove si occupò di interviste, giornali radio e notizie sportive. Da settembre 2000 a maggio 2002 lavorò per la redazione sportiva di Mediaset dove iniziò a condurre le rubriche sportive per Studio Aperto e il Tg5. Nel giugno 2002 passò a Radio Rai, per la quale commentò gli incontri del campionato del mondo 2002 (Tutto il mondiale minuto per minuto).

L’approdo a Sky e il passaggio in Rai

Lia Capizzi nel 2003 collaborò con l’emittente satellitare Sky Italia per la cui testata sportiva, Sky Sport, diventando la prima giornalista a commentare in televisione un incontro di Serie A. Nel novembre 2021, dopo ben 18 anni, annuncia sui propri canali social l’addio a Sky Sport per l’approdo in Rai. Nel 2022 è scelta come opinionista de La Domenica Sportiva.

Curiosità

Lia Capizzi è una giornalista sportiva appassionata non solo di calcio, ma di tutti gli sport. Segue molto il rugby, ma anche la ginnastica, il nuoto, la scherma, il basket, la pallavolo e gli sport considerati “minori”, cercando con il proprio lavoro di dare visibilità a tutto lo sport italiano.