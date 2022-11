Chi è Lavinia Mauro, tronista di Uomini e Donne: biografia, quando è nata, carriera

Lavinia Mauro è una tronista di Uomini e Donne, scelta da Maria De Filippi per ricoprire il trono del programma che conduce da molti anni. Assieme a lei sul trono c’è Federica Aversano.

Chi è Lavinia Mauro

Lavinia Mauro, originaria di Roma, è una tronista di Uomini e Donne scelta da Maria De Filippi. Con i suoi 26 anni già compiuti, la ragazza attualmente studia Scienze politiche e relazioni internazionali (alla laurea le mancano pochi esami).

Padre avvocato e madre imprenditrice, ha anche una sorella con la quale ha un rapporto a tratti litigioso. “Mi ritengo una ragazza fortunata perché i miei genitori non ci hanno mai fatto mancare nulla – ha detto presentandosi al programma – gli sono grata perché ci hanno sempre tenuto alla nostra educazione e alla nostra formazione permettendoci di frequentare le migliori scuole. Mamma è la severa della situazione. Fosse stato per papà saremmo cresciute super viziate”.

Da corteggiatrice a tronista

Per Lavinia Mauro non è la sua prima esperienza in televisione. Prima di diventare tronista, infatti, era già approdata a Uomini e Donne per corteggiare Nicolò Brigante. Con Nicolò ha fatto una esterna e poco più, ma alla fine il tronista scelte di optare per la corteggiatrice Virginia Stablum.“Ho sofferto per amore ma non l’ho mai fatto vedere – ha detto – Piuttosto mi logoro dentro. Se mi lego a una persona, do tutto.

Mi basta poco per capire se un uomo può piacermi o meno. Ho un sesto senso molto spiccato e sono una persona molto diretta. Un uomo per conquistarmi deve essere paziente e tenace”.

Curiosità

Lavinia Mauro è una ragazza sportiva, che ha praticato nuoto, equitazione danza classica ma anche sport come ginnastica artistica e pattinaggio su ghiaccio.