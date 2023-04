Reggio Emilia, runner investito da automobile: morto un 56enne

Come ogni giorno che si rispetti, non possono mancare le notizie di cronaca. A Reggio Emilia un runner è stato investito da un’automobile. L’impatto è stato tanto forte da causargli la morte.

Ferito invece il conducente del veicolo.

Runner investito da automobile: morto a Reggio Emilia

È successo nei dintorni di Reggio Emilia, precisamente a Zurco, piccola frazione che appartiene al comune di Cadelbosco di Sopra, luogo in cui è avvenuta la triste vicenda. Un uomo di 56 anni ha infatti perso la vita a seguito di un incidente, avvenuto intorno alle 7:30 di questa mattina (Sabato 29 Aprile). Protagonista dello spiacevole episodio è stato un uomo di 45 anni che guidava l’autovettura, mentre l’uomo colpito era a piedi.

La vittima era un runner e stava attraversando – correndo – via Cristoforo Colombo, quando improvvisamente è stato colpito, all’altezza di Via Vazza, da un’automobile. L’uomo è stato preso da una Mercedes Clk guidata da un 45enne. L’impatto è stato molto forte, tanto da portare il corridore a essere catapultato a diversi metri di distanza, morendo sul colpo. Le gravi ferite manifestato dopo lo scontro non gli hanno permesso di rimanere in vita. L’automobile, d’altra parte, non è riuscita a fermarsi e si è arrestata in un fosso poco distante dall’incidente, con il veicolo finito fuori strada. Il conducente ha evidenziato alcune lesioni che, seppur gravi, non hanno compromesso la sua vita.

La dinamica appare così chiara. Il 56enne, vittima della tragedia, era residente a Reggio Emilia, mentre il 45enne è residente della provincia di Pavia. Bisognerà capire pienamente l’accaduto, per comprendere chi avesse la colpa e procedere, eventualmente, per via legali. Intanto la città piange la scomparsa di un’altra persona, che va ad aggiungersi ai tanti decessi degli ultimi mesi e degli ultimi giorni.

