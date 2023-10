Calcioscommesse, chat sul telefono di Fagioli incastra gli altri: il comunicato della Juve

Calcioscommesse, sarebbe spuntata una chat nel telefono del calciatore della Juventus Fagioli che potrebbe aver incastrato e inguaiato anche gli altri giocatori coinvolti nella vicenda. Intanto, parlano i legali del centrocampista bianconero.

Calcioscommesse, chat sul telefono di Fagioli incastra gli altri

Nel telefono del calciatore Fagioli, sarebbe spuntata una chat che incastrerebbe anche gli altri giocatori coinvolti. La Stampa e Repubblica scrivono che nelle chat Fagioli parla anche con altri calciatori, circa una decina, compreso un suo compagno alla Juventus.

“Nicolò è sereno ed è massimamente concentrato sulla Juventus e sul campionato. Nella nostra qualità di legali di Nicolò Fagioli, in riferimento alle notizie apparse sulla stampa in data odierna, possiamo rappresentare che il nostro assistito sta affrontando con responsabilità la vicenda, in un’ottica di massima trasparenza e collaborazione con l’Autorità giudiziaria ordinaria e sportiva, come dimostra il fatto di essersi attivato per primo e tempestivamente nei confronti della Procura Federale. Nicolò è sereno ed è massimamente concentrato sulla Juventus e sul campionato“, la dichiarazione di Luca Ferrari, dello studio legale Withers, e Armando Simbari. “Stiamo parlando di una ipotesi tutta da dimostrare. Siamo ancora in una fase preliminare: deve essere provata l’identità di chi ha effettuato le scommesse, la liceità o meno della piattaforma e se è stata effettuata una scommessa sul calcio“. Così, invece, si era espresso a LaPresse l’avvocato Cesare Di Cintio

Il comunicato della Juve

La Juventus con un comunicato ufficiale ha fatto saper che una volta venuta a conoscenza della vicenda del suo calciatore, ha provveduto subito a collaborare. “In merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione Juventus FC precisa che non appena ricevuto notizia di un possibile coinvolgimento del proprio tesserato Nicolò Fagioli sul tema delle scommesse ha immediatamente e tempestivamente preso contatto con la Procura Federale della FIGC“.