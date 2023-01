Phil Palmer, chi è la moglie Numa: origini, matrimonio, carriera

Phil Palmer, chitarrista di successo, è da tempo assieme alla compagna Numa. Ma chi è la moglie?

Phil Palmer, chi è la moglie Numa

Emanuela Palmer, in arte Numa, è una cantante italiana nata a Roma. Ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dell’arte da quando aveva 6 anni, momento in cui ha iniziato a danzare in teatro e successivamente al mondo della musica. Nel 1990 è partita per New York dove ha studiato canto, danza e recitazione, poi ha cominciato a lavorare in Italia come cantante e ballerina.

Nel 2006 ha cominciato la sua esperienza artistica al fianco di Phil Palmer, musicista e arrangiatore di fama internazionale. Che è diventato poi suo marito.

La storia d’amore e il matrimonio

Phil Palmer, famoso chitarrista, è da tempo sposato con la moglie Numa. L’artista, produttrice è nata a Firenze nel 1982 e con il marito condivide la grande passione e il grande trasporto personale per il mondo della musica. La coppia è sposata dal 2012 e sta insieme ormai da più di 10 anni.

In occasione di un’ospitata in tv nella trasmissione Oggi è un altro giorno il chitarrista, insieme alla compagna, ha raccontato quella che è la loro storia d’amore, nata anche a seguito di un importante sodalizio professionale.