Chi è Federico Balzaretti: carriera, figli, moglie Eleonora Abbagnato

Chi è Federico Balzaretti? L’ex terzino della Roma, 40 anni, ha continuato la sua carriera nel mondo del calcio, mettendosi alla prova come opinionista, commentatore e dirigente sportivo. Tutto sulla sua carriera e vita privata, sui figli e sulla moglie, la ballerina e attrice Eleonora Abbagnato.

Chi è Federico Balzaretti, ex terzino di Juventus e Roma e della Nazionale

Federico Balzaretti è nato a Torino il 6 Dicembre 1981. Ex calciatore, ha un passato in squadre importanti come la Juventus e nella Roma, ma anche Torino, Fiorentina, e Palermo. Giocava nel ruolo di terzino sinistro e spiccava particolarmente nella fase offensiva, grazie alla sua corsa e resistenza e alla sua bravura nei cross. Le sue prestazioni in serie A gli valsero diverse convocazioni in Nazionale: dal 2010 al 2013 calca il campo con la maglia azzurra per 16 volte.

Si ritira dal calcio giocato nel 2015, a 33 anni, a causa di costanti problemi fisici che viziano la sua ultima esperienza di club alla Roma. Subito dopo il ritiro decide di continuare la sua carriera nel mondo del calcio: entra a far parte della dirigenza del club capitolino, occupandosi delle giovanili e dei ragazzi in prestito.

Negli anni successivi si cimenta in diversi ruoli, tra cui quello di opinionista, commentando i post partita della Champions League e degli Europei 2016 per Mediaset Premium e Rai. Nel 2019 lascia la dirigenza della Roma, e diventa opinionista per DAZN, commentando i pre e i post-partita di Serie A e Champions League accanto a Diletta Leotta. Il 2 Novembre 2021 torna a ricoprire un ruolo dirigenziale, diventando il direttore sportivo del L.R. Vicenza.

View this post on Instagram A post shared by Federico Balzaretti (@federicobalzarettireal)

Vita Privata: i figli e la moglie, Eleonora Abbagnato

Federico Balzaretti ha quattro figli, tre femmine e un maschio. Le sue figlie più grandi sono Lucrezia, nata nel 2006, e Ginevra Vittoria, nata nel 2008, e sono nate dalla precedente relazione dell’ex calciatore con Jessica Balzarin. Anni dopo, Balzaretti ha sposato Eleonora Abbagnato: dal loro matrimonio, nel 2011, nascono Julia, nel 2012, e Gabriel, nel 2015.

Eleonora Abbagnato è una delle più note ballerine in Italia e in Europa: nel 2013 è stata la prima italiana a diventare étoile, prima ballerina, dell’Opera di Parigi. Nel 2015 è diventata la più giovane ballerina a conquistarsi il ruolo di direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma. Oltre al ballo, in carriera spiccano anche diverse apparizioni al cinema e in tv, tra cui il suo esordio da attrice nel film di Ficarra e Picone Il 7 e l’8, la conduzione della seconda serata del Festival di Sanremo nel 2009 accanto a Paolo Bonolis e la sua partecipazione come caposquadra ad Amici di Maria de Filippi nel 2013.