L’ex calciatore Fabio Macellari di nuovo a processo per droga per vicende risalenti al 2018. Ma lui respinge le accuse. La carriera in serie A, le cadute e la rinascita

L’ex calciatore Fabio Macellari si ritrova a processo per droga. E’ la scia lunga di una inchiesta antidorga avviata dai carabinieri del 2019. Secondo l’accusa nel 2018 avrebbe ceduto della cocaina ad alcune persone, tra cui Maila Conti, donna di Travo che sta scontando nel carcere di Bollate una condanna a 16 anni per l’omicidio preterintenzionale del compagno Leonardo Politi. Nei giorni scorsi, ha riferito la Libertà, si è celebrato il processo. Un testimone ha dichiarato di “non aver ricevuto nulla” da Macellari. Che, contattato telefonicamente, ha respinto ogni accusa con i cronisti.

Ascesa e caduta del calciatore Macellari

Nato il 23 agosto 1974 a Sesto San Giovanni, Fabio Macellari è stato uno dei volti più noti del calcio italiano negli anni ’90 e primi 2000. Dopo aver iniziato la carriera nel Pro Sesto, ha giocato per squadre di prestigio come Cagliari, Inter e Bologna, collezionando quasi 100 presenze in Serie A. Tuttavia, la sua carriera è stata segnata da problemi extracalcistici, con ammissioni dello stesso Macellari di aver fatto uso di cocaina anche durante le partite. Questo stile di vita l’ha portato a perdere numerose opportunità professionali, spingendolo a ritirarsi dal calcio professionistico nel 2015​.

Le relazioni sentimentali: la storia con Cristina Plevani del GF

Durante la sua carriera, Macellari ha avuto relazioni sentimentali che hanno attirato l’attenzione dei media. Tra queste, la più nota è stata la relazione con Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, nel periodo tra il 2001 e il 2002. La storia con Plevani è stata molto discussa, contribuendo a mantenere Macellari sotto i riflettori, anche al di fuori del mondo del calcio​

Vita privata e rinascita

Dopo aver attraversato periodi difficili e aver visto la sua carriera rovinata dagli eccessi, Macellari ha cercato di ricostruire la sua vita lontano dai riflettori. Vive attualmente a Roma insieme alla sua compagna e lavora stabilmente per un’azienda che si occupa di installazione di pannelli fotovoltaici e cabine per internet. Ma il passato continua a bussare alla sua porta.