Grande Fratello e il caso Jessica Morlacchi: perché quando la tossicità è femmina non è un problema?

Grande Fratello, due puntate a settimana, ascolti infimi. Nella diretta di lunedì 30 settembre, al solito, si è parlato di tutto e di niente, con conduttore e opinioniste concentrati sulle loffie dinamiche tra coinquilini. L’intero blocco iniziale è stato dedicato a Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazosa, perché si è presa un due di picche dal belloccio ‘Giglio’, Luca Giglioli, 24 anni.

Il reality è cominciato da un paio di settimane, lei ha subito messo gli occhi su di lui prendendo a soprannominarlo ‘Tarzan’. Il giovane ci ha riso e scherzato insieme fino a che, capendo che la donna stesse forse fraintendendo, le ha fatto un discorso molto chiaro. “Ti vedo come una sorella, se i miei atteggiamenti ti hanno fatto pensare ad altro, me ne scuso”. Un no gentile, ma grosso quanto la scuola di Hogwarts. Signorini, Buonamici e Luzzi, in ogni caso, hanno invitato la donna, 37 anni, a non perdere le speranze perché “la differenza d’età oggi non può essere un ostacolo”. Calciando via così il vero punto della questione in prossimità di Marte. Giglio non è sentimentalmente interessato a Jessica, Jessica potrebbe pure essere maggiorenne da due giorni e nulla cambierebbe. In più, ‘Tarzan’ sta flirtando con la coetanea Yulia. E Morlacchi, nel frattempo, sta facendo quanto in proprio potere per tener lontani i due. Dà a lei della poco di buono e ha formato un capannello di sicarie che si mettono in mezzo per evitare effusioni moleste agli occhi della cantante. Se Morlacchi fosse un uomo, sarebbe già squalificato. Invece, qui, si ride di gusto. Ah, sì?

Morlacchi è tossica, il Grande Fratello se la ride

Si fa un gran parlare degli maschi, degli omuncoli che scambiano il possesso per amore, che non riescono a tollerare il solo pensiero della “loro” ex con un altro. E danno di matto. Morlacchi e Giglio non sono ex. Si conoscono da due settimane appena e, per quanto lei avrebbe gradito approfondire, lui è di contrario avviso. Tra loro non è successo assolutamente nulla. Però ora Giglio si trova nella scomoda situazione di non “poter” avvicinarsi a un’altra. Ilaria e Maria Vittoria, amiche e ‘sicarie’ di Morlacchi, si mettono in mezzo appena il ragazzo e Yulia pensano di sedersi vicini. Jessica descrive la (non) rivale come una di facilissimi costumi perché si mette le minigonne. Inoltre, la svilisce in ogni modo: “l’anello che ha al dito costa 50mila euro? Impossibile! Quella roba lì, appena esce di qui, finisce al Compro Oro”.

È tutto un incessante borbottio, con picchi di strillate in cui, durante la pubblicità, le grida dietro “Disgraziata!” e altre amenità. Il torto che le avrebbe fatto Yulia? Piacere a Giglio che, invece, doveva essere “suo”. Punto e basta. Non un bel clima, nulla di divertente. Ma il Grande Fratello trova tutto spassosissimo e, anzi, empatizza con Morlacchi. Come se fosse reduce da un divorzio e si ritrovasse a convivere per forza con l’ex marito di fronte a milioni di telespettatori.

Morlacchi e Giglio: cosa accadrebbe a parti invertite?

Divertiamoci, andiamo a farci un giro nel mondo degli opposti: al Grande Fratello, un uomo di 37 anni si infatua di una ventiquattrenne. Lei declina gentilmente le sue avances, lui dà di matto e le mette la Casa contro. Assolda amici che si assicurino di tenerle lontani altri possibili mosconi, prende a male parole chiunque pensi di corteggiarla. Nessuno riderebbe o prenderebbe le parti di quest’uomo, inutile specificarlo. Sarebbe tradotto in Confessionale per un predicozzo infinito sul patriarcato, la tossicità dei suoi comportamenti, gli verrebbe inferta la solita lezioncina sulla libertà della donna. Che no, non dipende da ciò che gli si muove nelle mutande. Nel caso in cui ‘Jessico’ non dovesse capire l’antifona, verrebbe sbattuto fuori. O comunque considerato un semi-mostro. Come accadde a Massimiliano Varrese, nella scorsa edizione, infatuato della bellissima e molto più giovane Heidi. Entrò il padre della ragazza per trascinarla via dalle sue mire, dagli scatti isterici di cui si rendeva protagonista per “amore”.

Jessica Morlacchi sta facendo esattamente le stesse cose ma, voilà, due pesi e due misure: risulta quasi simpatica, una Bridget Jones in preda ai soliti, sciagurati travagli sentimentali. O almeno così cercano di farla passare al pubblico. Intanto, Giglio, fermo nelle sue posizioni, deve convivere con questo clima per niente rilassato e tacere. Perché se la mandasse al diavolo, diventerebbe il cavernicolo che rifiuta una donna soltanto perché più grande di lui. “E oggi, lo sappiamo tutti, la differenza d’età non può essere un problema”, gli ricorda a più riprese Signorini. Infatti, non è questo il problema.