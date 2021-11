Chi è Enzo Paci, il commissario Bacigalupo di “Blanca”

Chi è Enzo Paci? L’attore genovese ha 48 anni e interpreta il commissario Mauro Bacigalupo nella nuova fiction poliziesca Blanca, in onda su Rai 1 dal 22 Novembre. È anche un cabarettista di successo, con un passato a Zelig.

Chi è Enzo Paci: carriera e teatro

Enzo Paci, all’anagrafe Vincenzo, nasce a Genova il 27 gennaio del 1973. Frequenta dal 1997 al 2000 la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Dopo il diploma, per un breve periodo lavora per Radio 19, emittente del giornale genovese Il Secolo XI, prima di lanciarsi nel mondo del cabaret. Approda alla Mediaset esibendosi per la trasmissione Colorado Café. Nel 2009 entra a far parte del cast di Zelig Off, trasmissione che gli vale notorietà e molti televisivi e partecipazioni a programmi comici. Tra queste si ricorda il suo ritorno a Colorado per le edizioni 2016 e 2017, condotte da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Enzo Paci ha tantissimi anni di esperienza a teatro. Dal 1999, ha partecipato a molti spettacoli ed opere teatrali, tra cui Moscheta, Puntata 0 e Come fai, fai bene. Di recente è tornato di nuovo sul palco con I soliti mostri, spettacolo scritto da scritto con Matteo Monforte.

In tv con Blanca: è il commissario Bacigalupo

Nel 2021 Enzo Paci interpreta il commissario Mauro Bacigalupo nella nuova fiction di Rai 1 Blanca. La serie è un poliziesco tratto dal romanzo di Patrizia Rinaldi, che segue la storia di Blanca, una consulente di polizia non vedente (Maria Chiara Giannetta). Dopo aver ottenuto, superando tante difficoltà, uno stage di sei mesi nel commissariato di polizia della sua città, Blanca ma dovrà conquistare la fiducia dei colleghi come il commissario Bacigalupo e l‘ispettore Liguori (interpretato da Giuseppe Zeno). Tra gli altri membri del cast anche Antonio Zavatteri, Gualtiero Burzi, Federica Cacciola e Pierpaolo Spollon.

Vita privata e social

Enzo Paci è sposato con Romina Uguzzoni, cantante jazz e due volte campionessa mondiale di tip tap. Per i suoi meriti sportivi, è stata anche nominata Cavaliere dello Sport dall’Ordine Nazionale. Romina accompagna molto spesso il marito in tournée teatrale, aggiungendo un pizzico di musicalità ai suoi spettacoli. Enzo Paci ha una buona presenza online: ha un profilo instagram con quasi 6mila follower e un sito ufficiale dove pubblicizza i suoi eventi e spettacoli.