Chi sono marito e figli di Elisabetta Casellati

Chi sono il marito e i figli di Elisabetta Casellati? La Presidente del Senato, parlamentare di Forza Italia, è uno dei nomi più caldi tra i candidati delle elezioni per il Quirinale. Scopriamo di più sulla sua vita privata e suoi suoi familiari.

Elisabetta Casellati, chi sono suo marito e i suoi figli

Chi è Gianbattista Casellati, marito di Elisabetta?

Maria Elisabetta Alberti, coniugata in Casellati, ha esercitato la professione di avvocato matrimonialista a Padova prima di cominciare la sua carriera politica.

È in questo modo che ha conosciuto Gianbattista Casellati, suo collega e futuro marito, anche lui con una lunga carriera da avvocato. Negli ultimi mesi Gianbattista Casellati si è ritrovato al centro delle cronache giudiziarie: secondo The Post Internazionale, l’Amministrazione del Comune di Adria, in provincia di Rovigo, gli ha contestato di non aver pagato circa 145mila euro di Ici tra il 2005 e il 2012.

Chi sono i figli, Alvise e Ludovica?

La coppia ha avuto due figli: Alvise e Ludovica Casellati. Alvise, nato nel 1973, si è laureato in Giurisprudenza nel 1998 ma ha poi deciso di non perseguire la carriera giuridica. Ha invece optato per seguire la sua passione per la musica. È diventato un noto direttore d’orchestra e il presidente di Central Park Summer Concerts, che ogni anno, da quattro anni, organizza a New York una manifestazione dedicata alla musica classica italiana, chiamata Opera italiana is in the air.

La scorsa estate Alvise Casellati è stato travolto dalle polemiche a causa di un’inchiesta del settimanale L’Espresso.

Anche Ludovica Casellati ha deciso di seguire le orme dei genitori, laureandosi in Giurisprudenza nel 1995. Negli anni ha lavorato come giornalista pubblicista per Mediaset, Il Gazzettino, Familygo. Per un breve periodo, ha ricoperto il ruolo di Capo Segreteria del sottosegretario di Stato nel Ministero della Salute. Ludovica è inoltre la fondatrice e direttrice responsabile di Viaggiinbici.com, testata online dedicata ad articoli, approfondimenti e reportage su cicloturismo e turismo sostenibile.