Oroscopo settimanale Paolo Fox 25 settembre-1 ottobre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 25 settembre al 1 ottobre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni d’autunno? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale 25 settembre-1 ottobre, le previsioni per tutti i segni

L’autunno è alle porte e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano in questi ultimi giorni di settembre? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 25 settembre al primo di ottobre?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25 settembre-1 ottobre

L’amore è nell’aria per i nati nell’Ariete. Per troppo tempo avete represso le vostre emozioni, dando priorità ad altro. È il momento di spiegare le ali e di farsi guidare dal vento della passione. Occhi aperti sul lavoro, avrete molte occasioni per farvi valere nei prossimi giorni. Sfruttando le opportunità giuste riuscirete a farvi strada facilmente.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25 settembre-1 ottobre

Grandi risultati in arrivo per i nati nel Toro. Dopo settimane di fatica i vostri sforzi cominceranno finalmente a portare dei frutti. Gli astri vi rendono più percettivi, più precisi ed efficaci quando conta davvero: sta a voi sfruttare al meglio le vostre occasioni. Si traballa invece nel privato, fin troppa insicurezza nell’aria. Avete bisogno di più trasparenza, dite basta alle mezze verità.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25 settembre-1 ottobre

I nati nei Gemelli avranno modo di farsi belli sul lavoro. L’intuizione giusta al momento giusto vi permetterà di fare grandi passi avanti in ufficio. I vostri risultati hanno attirato l’attenzione di molti, fate attenzione: c’è chi è pronto a premiare i vostri talenti e chi invece punta solo ad affondarvi. Rimboccatevi le maniche anche in amore, non c’è spazio per le semplificazioni: date sempre tutti voi stessi.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25 settembre-1 ottobre

Ottime nuove in arrivo per i nati nel Cancro. La vostra quotidianità sarà rinfrescata da una serie di novità molto positive, a patto di accoglierle con la giusta flessibilità ed apertura mentale. Occhio a non restare chiusi nel vostro guscio, borbottare in un angolo vi renderà solo più isolati. Cercate di ricostruire la vostra fiducia nel prossimo, date una chance a chi vi ronza attorno.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25 settembre-1 ottobre

Venere sorride ai nati nel Leone. Mettete in primo piano le vostre emozioni, non lasciatevi tarpare le ali da dubbi interiori e frecciate invidiose. Il vostro cuore batte forte in questi giorni, rafforzato dall’influsso del Pianeta dell’amore. Chi è già in coppia vedrà la propria relazione farsi sempre più forte e solida, chi invece è ancora a caccia avrà l’occasione giusta per mettersi in gioco.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25 settembre-1 ottobre

Tanta fortuna nel futuro dei nati nella Vergine. Se c’è un momento per osare un po’ di più è proprio questo. Inseguite i vostri obiettivi senza paura, fate quel passo in più verso la meta: gli astri sono dalla vostra parte. Tenete sotto controllo la cupidigia o rischierete di perdere tutto in un attimo. Chi troppo vuole, nulla stringe.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25 settembre-1 ottobre

I nati nella Bilancia dovranno rivalutare le loro priorità. Non tutti si meritano la vostra attenzione e le vostre premure. C’è chi apprezza davvero i vostri sforzi e chi invece se ne approfitta quanto più possibile. Date più spazio alle persone che tengono davvero a voi. State attenti in ufficio, la situazione potrebbe farsi molto instabile a breve: fate le vostre valutazioni.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25 settembre-1 ottobre

Giornate intriganti per i nati nello Scorpione. Si avvicinano momenti importanti per voi, siete carichi di un mix di emozioni positive e negative. Fate un respiro profondo, non fatevi travolgere dall’ansia dell’ultimo momento. Avete fatto il possibile, ora tocca alla sorte darvi una mano. In amore tutto tace per il momento, ma non disperate: l’occasione giusta è dietro l’angolo.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25 settembre-1 ottobre

I nati nel Sagittario dovranno riorganizzare molte parti della propria vita. Una serie di cambiamenti improvvisi richiedono la vostra immediata attenzione, non potete permettervi distrazioni. Cercate di mettere un po’ d’ordine, senza caricarvi di troppe responsabilità. Tenete gli occhi aperti, c’è chi potrebbe approfittare di questo periodo concitato per tagliarvi la strada.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25 settembre-1 ottobre

Un ritorno importante riempie di dubbi i nati nel Capricorno. Un incontro inaspettato vi manderà in crisi, non siete più sicuri dei vostri sentimenti e delle vostre intenzioni. Non lasciatevi influenzare dalla trepidazione del momento, valutate le vostre motivazioni a mente lucida. Provate davvero qualcosa di diverso o siete accecati dalla nostalgia?

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25 settembre-1 ottobre

Venere accompagna sulla giusta strada i nati nell’Acquario. Guidati dall’influenza del Pianeta dell’amore incontrerete molte persone interessanti. Tante le potenziali avventure sul vostro cammino, alcune delle quali hanno il potenziale di diventare qualcosa di molto più importante. Non c’è tempo di fare i giocolieri, tuttavia: prendete una decisione definitiva.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25 settembre-1 ottobre

I nati nei Pesci potranno togliersi qualche soddisfazione nei prossimi giorni. Avrete molte occasioni di ripagare con la stessa moneta qualcuno che vi ha giocato un brutto tiro in passato. La vendetta è un piatto che va gustato freddo e vi darà certo molte soddisfazioni, ma a volte è più redditizio tendere la mano. Sta a voi la scelta, cercate di non essere troppo impulsivi.