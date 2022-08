Chi è Eleonora Evi, ex grillina ora in Europa Verde: studi e carriera

Eleonora Evi è una parlamentare europea, attualmente in Europa Verde, che è stata eletta nel Parlamento Europeo in quota Movimento Cinque Stelle.

È co-portavoce nazionale di Europa Verde insieme ad Angelo Bonelli.

Chi è Eleonora Evi

Eleonora Evi è una parlamentare europea, co-portavoce nazionale di Europa Verde insieme ad Angelo Bonelli. Ex grillina, è nata il 20 novembre 1983 e ha 38 anni. Cresciuta a Milano, ha ottenuto la maturità scientifica per poi laurearsi in disegno industriale al Politecnico di Milano.

Sempre al Politecnico, consegue una laurea in Design dei servizi nel 2008 per poi ottenere un master in Design strategico nel 2012. Dopo aver lavorato per un periodo come designer freelance, per cinque anni è responsabile delle relazioni internazionali e coordinatrice didattica di corsi e master presso un ente di formazione nel campo del design.

La carriera politica

Eleonora Evi è parlamentare europea fin dal 2014. È il 2014, infatti, l’anno in cui si candida alle europee con il Movimento cinque stelle (circoscrizione nord-occidentale) venendo eletta.

Cinque anni dopo si ricandida all’europarlamento per un secondo mandato e viene nuovamente rieletta. Nel dicembre 2020 lascia il Movimento cinque stelle per divergenze sul MES e sulla PAC per poi aderire ad Europa Verde nell’aprile 2021. Il 1o luglio 2021 diventa portavoce di Europa Verde assieme ad Angelo Bonelli.