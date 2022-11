Molteni aderisce alla giornata mondiale del diabete il 14 novembre

Anche quest’anno Molteni Farmaceutici aderisce alla Giornata Mondiale del diabete, il 14 novembre, con l’obiettivo di diffondere e favorire la conoscenza dell’Ulcera del Piede Diabetico (DFU), grave complicanza cronica del diabete mellito che incide pesantemente sulla qualità di vita dei malati, oltre a rappresentare un costo sanitario importante: in Italia interessa 336mila pazienti, pari al 9,8% dei diabetici, di cui 195mila vanno incontro a infezioni e 7mila addirittura all’amputazione dell’arto.

Molteni Farmaceutici partecipa alla giornata del diabete

Nell’ambito di COSTANTINUS, progetto di Patient Advocacy sviluppato da più di un anno da Merqurio con il supporto incondizionato di Molteni Farmaceutici, si inserisce l’evento digitale organizzato per la Giornata Mondiale del diabete, che coinvolgerà autorevoli key opinion leader, rappresentanti del mondo sanitario e associazioni di pazienti in un momento di discussione e ascolto dei principali dubbi, bisogni ed esigenze riguardanti la malattia. Durante l’incontro, verrà presentata l’esperienza di un paziente, raccontata dalla sua viva voce che potrà coinvolgere ulteriormente l’audience e dare risposta ad alcune delle domande più frequenti.

Sarà possibile seguire l’evento al seguente link: Registrati!

Accanto all’evento, che rappresenta il cuore della seconda edizione di COSTANTINUS, il progetto prevede una serie di altre attività, anche attraverso i canali social, che quest’anno includeranno anche TikTok per raggiungere un pubblico giovane e sensibilizzare pazienti, caregiver, familiari e professionisti sulla gestione delle Ulcere del Piede Diabetico, offrendo consigli utili per prevenire e riconoscere immediatamente i segnali di un’infezione, a partire da una corretta alimentazione, l’utilizzo di calzature adeguate e di un’accurata igiene.

Il progetto COSTANTINUS

Il progetto COSTANTINUS nasce dall’ascolto dei bisogni dei pazienti da parte di un team multidisciplinare di diabetologi, podologi, nutrizionisti, psicologi e con la partecipazione di rappresentati delle associazioni pazienti. La prima edizione si è articolata in cinque appuntamenti digitali con l’obiettivo di aiutare i pazienti a convivere con una patologia cronica così complessa, grazie alla prevenzione.

COSTANTINUS è sviluppato da Merqurio con il supporto incondizionato di Molteni Farmaceutici e il patrocinio di Società Italiana di Diabetologia (SID), Associazione Medici Diabetologi (AMD) Lazio, Cittadinanzattiva, Associazione Italiana Diabetici (FAND), Diabete Italia Onlus, Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG), Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento e di Terapia Comportamentale e Cognitiva (AIAMC), Associazione Italiana Podologi (AIP), Associazione Infermieristica per lo Studio delle Lesioni Cutanee (AISLeC).

Il progetto ha ricevuto a luglio 2021 un premio nell’ambito “Le Eccellenze dell’Informazione Scientifica e la Centralità del Paziente”, promosso dall’Osservatorio Comunicazione Medico Scientifica (OCMS) nella sezione dedicata ai progetti a supporto del paziente.

Molteni Farmaceutici

Fondata a Firenze nel 1892, Molteni Farmaceutici è un’azienda italiana specializzata nello sviluppo,

produzione e commercializzazione di soluzioni terapeutiche per il trattamento del dolore e delle

dipendenze, da sempre impegnata a difesa della qualità di vita e del diritto all’accesso ad adeguate

terapie dei propri pazienti.

Molteni Farmaceutici rappresenta oggi uno dei centri di riferimento

della produzione farmaceutica europea, avendo acquisito nel tempo un proprio distintivo know-

how competitivo nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di farmaci oppioidi.

Attraverso la sua controllata, Molteni Therapeutics, da sempre impegnata e dedita alla ricerca, ha

sviluppato e brevettato per prima un’innovativa piattaforma di molecole fotosensibilizzanti, che ha

ottenuto nel 2013 la prima marcatura CE di prodotto. Molteni opera sia direttamente, in Italia e in

Polonia, sia attraverso la sua rete di partner specializzati in oltre 50 paesi ed è un partner

preferenziale qualificato di organizzazioni internazionali e non governative come UNICEF, UNDP,

IDA Foundation e Global Fund.

Dal 2017 ha ottenuto la certificazione ELITE da parte di Borsa

Italiana. Per maggiori informazioni visitare: www.moltenifarma.it/.