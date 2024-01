Jenna Ortega, chi è l’attrice protagonista di Mercoledì: vita privata, carriera, età

Chi è Jenna Ortega, attrice protagonista di Mercoledì su Netflix. Lanciata dalla serie Disney Harley in Mezzo nel 2016, nonostante la sua giovane età è già apparsa in numerosi film e serie televisive di successo. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Jenna Ortega, vita privata e carriera della protagonista di Mercoledì

Nata nella Coachella Valley il 27 settembre 2002, Jenna Ortega ha 21 anni ed è una giovane attrice in ascesa, che ha recentemente conquistato il cuore degli appassionati di serie tv con la sua interpretazione da protagonista nella serie Netflix Mercoledì. Ha fatto il suo esordio come attrice nel 2012, nella sitcom Rob, per poi recitare in alcuni piccoli ruoli in CSI: NY e nel film Marvel Iron Man 3 e nel film horror Insidious: Chapter 2. Le prime parti di spicco che la lanciano verso la notorietà sono un ruolo ricorrente in Jane the virgin, in cui interpreta una versione giovane della protagonista, e quello da protagonista nella sitcom Disney Harley in Mezzo.

Dopo la fine dello show nel 2018, Jenna Ortega comincia a sgomitare per trovare spazio anche in prodotti più maturi. È una fase complicata della sua carriera in cui era considerata, come racconta l’attrice “troppo vecchia per i ruoli da giovane e troppo giovane per i ruoli maturi”. Ciononostante, riesce a scrollarsi di dosso la nomea di ex star della Disney facendosi notare nella seconda stagione dello show Netflix You. Negli anni successivi appare in molti altri progetti di spessore come i film Yes Day, La vita dopo – The Fallout e il quinto e il sesto capitolo della saga cinematografica horror Scream.

Il successo di Mercoledì e la prossima stagione

Nel 2022 ottiene il ruolo da protagonista in Mercoledì. Durante le riprese dello show, Ortega entra spesso in conflitto con produttori e sceneggiatori, che avevano una visione profondamente diversa del suo personaggio. L’attrice arrivò persino a cambiare in corsa le battute di Mercoledì, criticando apertamente la sceneggiatura dello show: “Ho dovuto impuntarmi perché tutto quello che fa Mercoledì e quello che dovevo interpretare, secondo la sceneggiatura originale, per me non aveva assolutamente senso“. Con il successo della prima stagione, Ortega diventa anche produttrice esecutiva della serie, promettendo ai fan atmosfere più horror e più tipiche della Famiglia Addams nei prossimi episodi: “Le cose in Mercoledì 2 saranno molto più in grande e la serie sarà ricca di azione. Ogni episodio, infatti, sarà un po’ più simile a un film”.

Vita privata e social network di Jenna Ortega

Jenna Ortega è finita spesso al centro di diverse voci di corridoio riguardo la sua vita privata e sentimentale, nessuna delle quali è stata mai confermata. L’attrice ha dichiarato di non sentirsi a suo agio a perdere la testa per i ragazzi: “Credo sia segretamente una questione di orgoglio”. In una recente intervista ha parlato in modo più approfondito della sua vita privata: “Forse sono troppo ossessionata con il lavoro, ma l’idea di una relazione mi stressa. E anche solo essere così vulnerabili con qualcuno, il dover conoscere qualcuno così bene, lasciare che ti vedano per quel che sei davvero. Il mio cervello sa bene che non ho bisogno di pensare a qualcosa del genere al momento”. Per seguire al meglio la sua carriera e la sua quotidianità è possibile dare un occhio al suo profilo Instagram, che ad oggi ha un pubblico di oltre 39 milioni di utenti.