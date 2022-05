Chi è Claudio Martelli: biografia, moglie, carriera politica, titolo di studio

Claudio Martelli è un ex politico e giornalista che ha ricoperto in passato anche importanti incarichi di governo. È il marito della deputata del Partito Democratico Lia Quartapelle e direttore del giornale Avanti!

Chi è Claudio Martelli

Claudio Martelli, classe 1943 e originario di Gessate (provincia di Milano), è un ex politico. Giornalista e attualmente direttore di Avanti!, si è laureato in filosofia all’Università degli Studi di Milano e ha lavorato come assistente universitario per la facoltà di Lettere e filosofia del medesimo ateneo.

L’ingresso in politica risale al 1966, quando comincia la sua carriera aderendo ai socialisti. Nel 1976, per dedicarsi alla politica, lascia la carriera accademica ed entra nella direzione del partito socialista italiano dopo essere stato chiamato da Bettino Craxi. Nel 1979 è eletto deputato e nel 1981 diviene vicesegretario del Psi.

Carriera politica

Claudio Martelli è stato vicepresidente del Consiglio dei ministri negli anni 1989-91 e ministro di Grazia e giustizia dal 1991 al 1993.

Tra le sue battaglie politiche ricordiamo la prima legge organica in materia di immigrazione (1990). Nel 1999 è stato eurodeputato per i Socialisti democratici italiani (Sdi), lasciando poi il gruppo per aderire al Nuovo partito socialista italiano (2001-05). Il 2005 è l’anno in cui decide di abbandonare definitivamente la carriera politica per dedicarsi alla tv e al giornalismo. Dal 1 maggio 2020 torna in edicola l’Avanti!

Vita privata

Carlo Martelli è il marito di Lia Quartapelle, deputata del partito democratico esperta di esteri.