Celina Locks, chi è la nuova moglie di Ronaldo: vita privata, carriera, età

Chi è Celina Locks, nuova moglie di Ronaldo: vita privata, carriera

Nata il 4 marzo 1990, Celina Locks è una modella e imprenditrice brasiliana di 33 anni, nonché la nuova moglie dell’ex bomber simbolo dell’Inter anni Novanta Ronaldo Luís Nazário de Lima, meglio noto come Ronaldo. Premiata nel 2007 con il titolo di Supermodel of the World, nel corso degli anni ha sfilato in giro per tutto il mondo e ha lavorato con marchi importanti come Vogue, Bazaar, L’official, Cosmopolitan e Dior. In parallelo alla sua carriera nella moda, Locks si è fatta spazio anche nel mondo dei prodotti di bellezza. È infatti la fondatrice e CEO di Celina Locks Beauty, che si occupa soprattutto di prodotti per la pelle e per i capelli. Il suo profilo Instagram conta quasi mezzo milione di follower e concede ai più curiosi uno sguardo sia sulla sua carriera che sulla sua vita privata.

Vita privata, il matrimonio con il Fenomeno e le condizioni per le nozze

Celine Locks e Ronaldo stanno insieme da ormai ben otto anni, dal 2015, e hanno finalmente celebrato le loro nozze ad Ibiza il 26 settembre 2023. Si tratta del terzo matrimonio per il Fenomeno, oggi 47enne e finora conosciuto per le sue scorribande amorose. Anche per questo motivo, Locks ha posto due condizioni a suo marito prima di accettare di sposarlo: la fedeltà assoluta da parte sua e soprattutto un figlio insieme. L’ex calciatore, padre di quattro figli con tre donne diverse, si è da tempo sottoposto a vasectomia. Prima di farlo, tuttavia, ha conservato il suo sperma in una banca del seme, proprio nel caso in cui avesse voluto avere altri figli in futuro.