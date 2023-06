Chi è Cesara Buonamici, volto del TG5: marito, matrimonio, malattia all’occhio

Cesara Buonamici è una giornalista e conduttrice televisiva italiana, di Canale 5 e in particolare del tg5.

Chi è Cesara Buonamici

Cesare Buonamici è una giornalista in attività dagli anni settanta, che ha esordito curando diverse rubriche giornalistiche per le reti Fininvest, divenendo poi uno dei volti simbolo del TG5, per il quale lavora fin dal lancio avvenuto il 13 gennaio 1992. È stata, infatti, una delle fondatrici del tg5 assieme ad Enrico Mentana, Cristina Parodi, Clemente Mimum, e Lamberto Sposini.

Nata il 2 gennaio 1957, ha attualmente 66 anni.

Matrimonio

Matrimonio a Fiesole per il volto del Tg5, Cesara Buonamici che ha sposato con rito civile, il compagno di una vita, Joshua Kalman.

Malattia all’occhio

La malattia che ha colpito la Buonamici si chiama nevralgia del trigemino ed è una patologia che si manifesta con dolori all’occhio fino ad arrivare a coinvolgere anche la guancia e la mandibola.

Chi è il marito di Cesara Buonamici

Il marito è Joshua Kalman, medico 71enne israeliano. Il matrimonio si è celebrato con rito civile a Fiesole, la città nativa della giornalista in Toscana. Figlio di genitori ebrei ungheresi, i due si sono conosciuti a Roma. “Mi ha resa una donna migliore”, aveva raccontato a Silvia Toffanin durante Verissimo lo scorso ottobre. “Mi ha aperto un mondo, per la vita che ha fatto e anche per la sua religione: mi ha arricchito molto. C’è stato uno scambio prezioso tra noi, anche se ognuno ha mantenuto la propria fede. Mi porta ancora il caffè ogni mattina“. Sulla loro vita di coppia, Cesara aveva commentato con un “siamo allegri, a volte un po’ arrabbiati, ma abbiamo una buona sintonia. Ci piace molto viaggiare”.