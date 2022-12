Chi è Cecilia Cantarano, influencer romana: brani, studi, carriera, tv

Cecilia Cantarano è un’influencer romana, molto popolare sui social network. Vediamo qualcosa di più su di lei.

Chi è Cecilia Cantarano

Cecilia Cantarano è un’influencer romana, nata nella Capitale il 27 marzo 2000 (segno zodiacale ariete). Molto popolare sui social network e nel Lazio in particolare, il suo profilo Tik Tok conta più di 2,8 Milioni di Followers, mentre su Instagram i suoi seguaci superano il milione. Diplomatasi presso il Liceo Artistico “Giulio Carlo Argan” di Roma nel Luglio 2019, Cecilia in passato ha già partecipato a “Stasera Tutto è possibile” condotto da Stefano De Martino ed è stata vincitrice del Kids Choice Awards 2020. Grande appassionata di moda, si diverte a creare abiti.

Uno dei primi format che ha portato avanti come influcencer, però, è stato “Cecio spiega WikiHow” dove anche ha creato dei meme per un diario.

L’amore per la Capitale d’Italia

In una recente uscita in merito a Roma, città di nascita, Cecilia ha fatto discutere in merito ad un suo presunto confronto con Milano. “Roma non è una città per giovani? Per il lavoro meglio Milano, ma io resto qui’ dimostrando di essere molto affezionata alla città dove è cresciuta.

La passione per la musica

Cecilia Cantarano è una influencer che ama molto la musica, tanto da avere anche un account Youtube (dove ha pubblicato solo le sue canzoni). Nel 2019 ha pubblicato i singoli “Sagapò” ed “Effetto Blur”.

Insieme all’artista romano Ludwig, firma il brano “Adesso mi diverto”, il primo sotto etichetta Warner.