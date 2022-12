Call My Agent Italia: uscita su Sky, cast e nuovo trailer della serie tv

Call My Agent Italia è una seriet tv in uscita all'inizio del 2023 su Sky. SI tratta di un remake francese e non di un'opera originale.

Call My Agent Italia è una serie v che ha come protagonisti principali attori famosi che intrepretano se stessi. Si tratta di un remake francese che ha avuto successo anche in altri Paese dove è in corso di produzione. Arriva in esclusiva in Italia su Sky.

Call My Agent Italia: uscita su Sky, cast

Call My Agent è il remake francese che arriva in Italia in esclusiva su Sky. La messa in onda sarà a partire dal 20 gennaio 2023 e la serie tv sarà composta da sei episodi.

La trama ruoto intorno ad avvenimenti che capitano ad attori e personaggi del mondo dello spettacolo con gli agenti che li assistono durante le loro disavventure. Un successo è stato questo progetto tanto da avere una sua produzione, oltre quella francese anche in Cina, Spagna, Germania e Regno Unito.

Il cast è composto principalmente da attori che interpretano se stessi: Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino, Corrado Guzzanti, Paolo Sorrentino, Emanuela Fanelli e Anna Ferzetti.

Mentre gli agenti hanno i volti di Michele Di Mauro (visto ad esempio in ‘I delitti del BarLume’), Sara Drago (‘La grande abbuffata’), Maurizio Lastrico (‘Don Matteo’) e Marzia Ubaldi (‘Suburra – La serie’).

Il nuovo trailer della serie tv

Dopo la pubblicazione del primo teaser, ecco il trailer della serie tv che uscirà nelle prossime settimane su Sky con diversi attori conosciuti nei ruoli principali.

